Complejo residencial PARK RESIDENCES

Una oportunidad única para invertir en apartamentos de lujo en el prestigioso distrito de Bang Tao. Este es un proyecto ideal para aquellos que buscan un ingreso estable y comodidad.

¡Instalación!

Distancia a la playa: sólo 50 metros!

Jardines del Edén - Park Residence, una exquisita combinación de vida lujosa y tranquilidad natural.

Una amplia gama de comodidades: el complejo tiene todo lo que necesita para una estancia confortable, incluyendo piscinas, gimnasio, SPA, jardín tropical, parque infantil y piscina, seguridad de todo el día, aparcamiento subterráneo gratuito con cargadores.

Ubicación:

- playa, 50 m;

- Phuket Laguna, a 5 minutos en coche.

Construcción de alta calidad: un constructor experimentado conocido por sus proyectos de alta calidad.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso