  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Complejo residencial PARK RESIDENCES

Complejo residencial PARK RESIDENCES

Provincia de Phuket, Tailandia
de
$280,142
;
11
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33037
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    7

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Una oportunidad única para invertir en apartamentos de lujo en el prestigioso distrito de Bang Tao. Este es un proyecto ideal para aquellos que buscan un ingreso estable y comodidad.
¡Instalación!
Distancia a la playa: sólo 50 metros!
Jardines del Edén - Park Residence, una exquisita combinación de vida lujosa y tranquilidad natural.
Una amplia gama de comodidades: el complejo tiene todo lo que necesita para una estancia confortable, incluyendo piscinas, gimnasio, SPA, jardín tropical, parque infantil y piscina, seguridad de todo el día, aparcamiento subterráneo gratuito con cargadores.
Ubicación:
- playa, 50 m;
- Phuket Laguna, a 5 minutos en coche.
Construcción de alta calidad: un constructor experimentado conocido por sus proyectos de alta calidad.
Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso

Localización en el mapa

Provincia de Phuket, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Chalong, Tailandia
de
$1,54M
Complejo residencial Arise Vibe is a modern condominium in the Thalang area.
Thalang, Tailandia
de
$83,825
Complejo residencial New complex of modern villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$458,574
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
ban bang raks, Tailandia
de
$191,190
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$146,541
Está viendo
Complejo residencial PARK RESIDENCES
Provincia de Phuket, Tailandia
de
$280,142
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial Coral Beach Oceanview
Complejo residencial Coral Beach Oceanview
Complejo residencial Coral Beach Oceanview
Complejo residencial Coral Beach Oceanview
Complejo residencial Coral Beach Oceanview
Mostrar todo Complejo residencial Coral Beach Oceanview
Complejo residencial Coral Beach Oceanview
Pa Tong, Tailandia
de
$231,764
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
2 objetos inmobiliarios 2
Condominios de lujo con vistas al mar en PatongBienvenido a Baan Xuan Kamnan, una prestigiosa zona de lujo situada en las laderas de Patong Beach en Phuket. La playa de coral con vistas al océano ofrece una exquisita plataforma de visualización para impresionantes puestas de sol y vistas de …
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Complejo residencial Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Complejo residencial Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Complejo residencial Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Complejo residencial Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Complejo residencial Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Mostrar todo Complejo residencial Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Complejo residencial Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$108,673
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 7
Surin Sands Condominium es un proyecto boutique de élite ubicado en un exuberante entorno tropical. Además, el proyecto ofrece 82 apartamentos en 7 plantas con una superficie útil de 30 a 81 metros cuadrados. metros. ¡Está completamente amueblado con muebles importados de calidad para su…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Layan Green Park
Complejo residencial Layan Green Park
Complejo residencial Layan Green Park
Complejo residencial Layan Green Park
Complejo residencial Layan Green Park
Mostrar todo Complejo residencial Layan Green Park
Complejo residencial Layan Green Park
Choeng Thale, Tailandia
de
$201,954
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
​​​Layan Green Park 2: un complejo ecológico de clase mundialEl encanto natural de Phuket se materializa en Layan Green Park 2, un complejo de apartamentos único en el área de Bangtao/Layan. A sólo 750 metros de la pintoresca playa de Bang Tao, ofrece la combinación perfecta de lujo y ecolog…
Agencia
DOO First Line Property
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Tailandia
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
07.07.2020
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
Mostrar todas las publicaciones