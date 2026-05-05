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Casas en Venta en Na Chom Thian, Tailandia

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76 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en ban nein thray, Tailandia
UP UP
Villa 5 habitaciones
ban nein thray, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 158 m²
Número de plantas 2
Casas modernas para vivir cómoda y descansar!iLeaf Prime Pattaya-Jomtien es un complejo resi…
$142,437
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Villa 4 habitaciones en ban nein thray, Tailandia
UP UP
Villa 4 habitaciones
ban nein thray, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 134 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial privado con villas cerca de Pattaya!Bristol Park Pattaya es un proyecto…
$126,576
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Casa 1 habitacion en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 1 habitacion
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Musselana Un dormitorio en venta en Na JomtienEsta unidad de un dormitorio en venta se encue…
$99,105
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AdriastarAdriastar
Villa en Pattaya City, Tailandia
Villa
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 315 m²
Piso 2/2
La casa está en el centro. Acceso conveniente a todas las partes de la ciudad. En la casa: P…
$800,541
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
3-Storey Renovated Townhome para la venta en ThapprayaDescubra esta hermosa casa de 3 planta…
$182,724
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Villa 5 habitaciones en ban nein thray, Tailandia
Villa 5 habitaciones
ban nein thray, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 211 m²
Número de plantas 2
Casas modernas para vivir cómoda y descansar!iLeaf Prime Pattaya-Jomtien es un complejo resi…
$174,161
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GrekodomGrekodom
Casa 4 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Na Jomtien Piscina Villa en venta 4 Dormitorios Cerca de Playa en Pattaya Esta villa en vent…
$456,915
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Casa 4 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Casa de 4 dormitorios en venta en Na Jomtien PattayaSituado en Na Jomtien Pattaya, esta casa…
$294,217
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Casa 4 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Moderna Villa de 4 dormitorios en venta en Jomtien – Esta elegante villa de 4 dormitorios, 4…
$449,068
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Casa 8 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Casa 8 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Villa de lujo en venta – Pratumnak Hill, PattayaEsta excepcional villa de lujo de dos planta…
$2,94M
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Casa 4 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Villa de piscina en venta en Pratumnak – JomtienEsta villa privada de piscina ofrece una exc…
$650,374
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Casa 3 habitaciones en Na Chom Thian, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Na Jomtien Villa frente a la playa en venta 3 Dormitorios Cerca de Playa Esta villa frente a…
$702,239
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Casa 7 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 7 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
ultra lujosa villa frente a la playa en Na Jomtien7 Camas Villa de lujo piscina en venta - E…
$2,14M
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Villa en Pattaya City, Tailandia
Villa
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 250 m²
Piso 2/2
Descubra un espacio único donde el lujo se combina con la armonía natural y un ambiente turí…
$840,568
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Casa 4 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Villa de 4 dormitorios en venta Na JomtienEste elegante Villa de estilo tailandés se encuent…
$551,978
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Casa 4 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Piscina Villa en venta 4 Dormitorios en Huay YaiEsta espaciosa Villa Piscina se encuentra en…
$427,388
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Casa 4 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Villa de lujo en venta – JomtienEsta hermosa villa de 3 pisos de altura dividida ofrece la m…
$678,247
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Casa 4 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Villa de lujo de 4 dormitorios en venta en Na JomtienEsta villa de lujo se encuentra en Na J…
$674,531
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Casa 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Casa 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Ver Talay Residence 5 Condominio en venta PratumnakEste amplio condominio se encuentra en Vi…
$137,508
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Casa 6 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 6 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Pre-Sale Luxury Pool Villa Pattaya Jomtien – Exclusiva 6 Unidades Cerca de PlayaEsta piscina…
$867,165
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Casa 2 habitaciones en Na Chom Thian, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Mövenpick White Sand Beach Pattaya, Na JomtienEsta excepcional residencia en primera línea d…
$603,919
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Villa 4 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Piso 2/2
Experimente lo último en lujo vivir en esta impresionante villa de 2 plantas en Pattaya, Cho…
$576,606
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Casa 5 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Casa 5 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Villa de lujo de 5 dormitorios en venta - Thappraya Road, Pattaya Esta nueva villa de lujo …
$1,07M
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Casa 3 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
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Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piscina 3 Dormitorios en venta en Huay YaiDescubra la combinación perfecta de lujo, privacid…
$247,452
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Villa 4 habitaciones en Na Chom Thian, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Na Chom Thian, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 270 m²
Número de plantas 1
Mövenpick Pool Villa Pattaya es una villa de lujo con piscina a 200 metros de la playa Jomti…
$1,23M
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Nº de cuartos de baño 5
Villa de lujo de 4 dormitorios en venta en Na JomtienEsta villa de lujo se encuentra en Na J…
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Villa 5 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Piso 2/2
Experimente lo último en lujo vivir en esta impresionante villa nueva en Pattaya, Tailandia.…
$905,251
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Villa 5 habitaciones en ban nein thray, Tailandia
Villa 5 habitaciones
ban nein thray, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 129 m²
Número de plantas 2
Casas modernas para vivir cómoda y descansar!iLeaf Prime Pattaya-Jomtien es un complejo resi…
$110,714
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Casa 4 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
4 Dormitorios Vista piscina Villa en venta Jomtien PattayaSituado en Jomtien Sai 2 en Pattay…
$926,008
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Casa 4 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Dos casas en venta con piscina privada East PattayaEsta casa bien diseñada de dos plantas se…
$232,276
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Parámetros de las propiedades en Na Chom Thian, Tailandia

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