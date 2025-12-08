Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Estudios con Jardín en venta en Provincia de Chon Buri, Tailandia

3 propiedades total found
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Número de plantas 8
Un exclusivo oasis de confort en el corazón de Pattaya!Una oportunidad única para poseer bie…
$70,561
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Número de plantas 8
PRISTINE PARK III - apartamentos premium junto al mar con un rendimiento de 8% anual!Alta li…
$57,137
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 8/8
WOW Marca Nuevo Condominio Dusit Grand Park 2 está situado en el corazón de Jomtien. Consist…
$64,706
Parámetros de las propiedades en Provincia de Chon Buri, Tailandia

