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Estudios del mar en venta en Provincia de Chon Buri, Tailandia

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Pattaya
22
Pattaya City
115
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8 propiedades total found
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 8/8
WOW Marca Nuevo Condominio Dusit Grand Park 2 está situado en el corazón de Jomtien. Consist…
$64,706
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Estudio en Nong Prue, Tailandia
Estudio
Nong Prue, Tailandia
Área 23 m²
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$64,996
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Estudio 1 habitacion en Provincia de Chon Buri, Tailandia
Estudio 1 habitacion
Provincia de Chon Buri, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 24 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$53,950
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Área 39 m²
Piso 44/51
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$234,143
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Área 29 m²
Piso 44/51
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$175,608
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Área 30 m²
Piso 26/51
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$129,123
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TekceTekce
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Área 30 m²
Piso 19/51
Seré lo mismo, pregúntame el abierto, la disponibilidad, el precio, las promociones y las co…
$118,816
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Área 28 m²
Piso 25/51
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$129,123
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