Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Chalong
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Terraza

Casas con Terraza en Venta en Chalong, Tailandia

villas
125
Casa Borrar
Eliminar
30 propiedades total found
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 2
Área 110 m²
CHA4804 Complejo de estilo boutique de 4 villas que comparten una piscina de 13 metros.Cada…
$1,05M
Dejar una solicitud
Villa en Ban Nakok, Tailandia
Villa
Ban Nakok, Tailandia
Dormitorios 3
Área 250 m²
CHA2316 Diseño cómodo y de moda están en una gran curva con un estilo minimalista.BENEFITS …
$536,660
Dejar una solicitud
Villa en Ban Nakok, Tailandia
Villa
Ban Nakok, Tailandia
Dormitorios 6
Área 430 m²
CHA1251 El sueño de vivir en la verde y relajante isla tropical, el respeto a la naturaleza…
$1,54M
Dejar una solicitud
Sky ApartmentsSky Apartments
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 369 m²
CHA22271 Experimente el epítome de lujo viviendo en esta nueva villa de tres plantas, perfe…
$513,844
Dejar una solicitud
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 6
Área 363 m²
CHA7151 Esta es una villa situada en una comunidad cerrada con tarifas comunitarias moderad…
$960,846
Dejar una solicitud
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 2
Área 126 m²
CHA4435 Un moderno complejo de villas en la zona de Chalong!*Completa de construcción de 2 …
$228,161
Dejar una solicitud
TekceTekce
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 503 m²
CHA22637 Esta es una oportunidad única para poseer una de las villas privadas en un tranqui…
$1,06M
Dejar una solicitud
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 5
Área 450 m²
CHA6901 Magnífica villa en venta!5 dormitorios3 baños, 1 baño al aire libreTierra - 980 met…
$739,112
Dejar una solicitud
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 737 m²
CHA22349 Esta gran villa de 4 dormitorios ofrece un estilo de vida lujoso con comodidades m…
$1,79M
Dejar una solicitud
Moya7yaMoya7ya
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 2
CHA6709 Esta espaciosa villa se encuentra en una zona tranquila de Chalong, rodeada de pais…
$607,357
Dejar una solicitud
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 428 m²
CHA21897 Situado en el estimado barrio de Chalong, esta villa de lujo excepcional ofrece un…
$735,899
Dejar una solicitud
Villa en Ban Nakok, Tailandia
Villa
Ban Nakok, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 338 m²
CHA21886 Ubicado en el corazón del sur de Phuket, específicamente en Chalong, este lujoso p…
$546,624
Dejar una solicitud
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 9
Área 1 800 m²
CHA4900 Esta hermosa casa es ideal para personas con gusto refinado, que se utilizan para r…
$1,77M
Dejar una solicitud
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
CHA22366 Descubra una gran oportunidad de inversión con seis casas recién desarrolladas ubi…
$610,571
Dejar una solicitud
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 8
Área 1 200 m²
CHA5811 El tamaño de esta villa es realmente increíble. La superficie del suelo es de 900 m…
$1,48M
Dejar una solicitud
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 836 m²
CHA7247 Esta es una casa verdaderamente real cerca de la bahía de Chalong. Se encuentra en …
$2,15M
Dejar una solicitud
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 5
Área 550 m²
CHA7043 Incluso las familias más grandes pueden vivir aquí cómodas, dadas ya preparadas 5 d…
$2,41M
Dejar una solicitud
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 3
Área 230 m²
CHA7009 Encantadora villa nueva en venta en la zona de Chalong! La excelente ubicación y pr…
$446,681
Dejar una solicitud
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 316 m²
CHA21896 Ubicado en la prestigiosa localidad de Chalong, esta exquisita villa de lujo prese…
$652,347
Dejar una solicitud
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 460 m²
CHA22723 Esta nueva villa en Chalong está diseñada para una familia cómoda viviendo en Phuk…
$1,07M
Dejar una solicitud
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 207 m²
CHA22363 Esta villa moderna representa la mezcla perfecta de confort y estilo, con amplias …
$401,691
Dejar una solicitud
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 5
CHA6859 Magnífica casa en venta situada en la cima de una colina con impresionantes vistas …
$2,19M
Dejar una solicitud
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 4
Área 320 m²
CHA6911 Tener tu propia casa en la isla es un sueño hecho realidad para muchos, y puedes ha…
$1,22M
Dejar una solicitud
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 442 m²
CHA22736 Esta villa ofrece una mezcla equilibrada de espacio, privacidad y funcionalidad. C…
$1,67M
Dejar una solicitud
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 7
Área 192 m²
CHA5729 Amplia casa en el paraíso tropical de Phuket es un sueño de muchas personas. Esta o…
$459,535
Dejar una solicitud
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 640 m²
CHA22525 Una hermosa villa de estilo moderno de piscina que ofrece privacidad, comodidad y …
$988,161
Dejar una solicitud
Villa en Ban Nai Trok, Tailandia
Villa
Ban Nai Trok, Tailandia
Dormitorios 3
Área 303 m²
CHA6100 Este proyecto con las vistas más impresionantes de la vegetación, cada villa hermos…
$449,894
Dejar una solicitud
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 731 m²
CHA22613 Esta espectacular villa de ladera combina la innovación arquitectónica con lo mejo…
$2,73M
Dejar una solicitud
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 353 m²
CHA22731 Bienvenido a una colección privada de sólo cuatro villas tropicales, diseñada para…
$594,503
Dejar una solicitud
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 5
Área 731 m²
CHA7014 Hay dos villas en este proyecto, se limitan entre sí, ambos se enfrentan a la bahía…
$1,67M
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Chalong, Tailandia

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir