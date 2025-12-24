Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Chalong
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en Chalong, Tailandia

villas
125
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Chalong, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Chalong, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Welcome to cozy living in the heart of Chalong, Phuket. This project encompasses houses a…
$143,049
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Chalong, Tailandia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir