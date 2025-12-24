Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Chalong
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Chalong, Tailandia

Villa en Ban Nakok, Tailandia
Villa
Ban Nakok, Tailandia
Dormitorios 6
Área 430 m²
CHA1251 El sueño de vivir en la verde y relajante isla tropical, el respeto a la naturaleza…
$1,54M
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 5
CHA6859 Magnífica casa en venta situada en la cima de una colina con impresionantes vistas …
$2,19M
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 4
Área 320 m²
CHA6911 Tener tu propia casa en la isla es un sueño hecho realidad para muchos, y puedes ha…
$1,22M
Villa 5 habitaciones en Chalong, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Chalong, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 442 m²
Número de plantas 1
Invierte en villas de lujo que proporcionan altos rendimientos y aumentos de precios! Una gr…
$1,54M
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 5
Área 731 m²
CHA7014 Hay dos villas en este proyecto, se limitan entre sí, ambos se enfrentan a la bahía…
$1,67M
Adosado Adosado 3 habitaciones en Chalong, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Chalong, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
? House for Sale in Chalong Area! Discover this charming house nestled in the heart of Ch…
$91,518
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Discover the epitome of luxury living in this stunning villa with a pool, ideally situated n…
$242,893
Parámetros de las propiedades en Chalong, Tailandia

