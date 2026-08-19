Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Bang Sare
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Bang Sare, Tailandia

;
apartamentos
29
casas independientes
25
54 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Le Beach Condo Bang Saray Sea View Condo para la venta Le Beach Condo Bang Saray ofrece un r…
$69,901
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Casa 2 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Casa de 2 dormitorios en venta en Bang Saray SattahipEsta casa de estilo moderno se encuentr…
$71,231
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Studio Condo en venta en Pure Sunset Na Jomtien PattayaEste apartamento estudio se encuentra…
$106,371
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa 4 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 289 m²
Dream Family Home en el corazón de Bangsaray – Listo para moverseExperimente la combinación …
$407,220
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Sea View Condo en venta Delmare Bangsaray Este apartamento con vistas al mar en venta en Del…
$303,918
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Casa 3 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Piscina Villa en venta Bang Saray Tierra grande Vida tranquila Esta villa en venta en Bang S…
$395,584
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
TekceTekce
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
3 dormitorios en venta en Pure Sunset Na Jomtien PattayaEste condominio se encuentra en la z…
$511,476
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Casa 4 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Villa de lujo para la venta Silencio Totalmente Amueblado ← Jardín expansivoPrime ubicación …
$375,720
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Bang Sare, Tailandia
Villa
Bang Sare, Tailandia
Villa de 4 plantas con 6 dormitorios, 7 baños 4 plazas de aparcamiento, y una piscina en el …
$870,354
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Condominios Delmare: Frente a la playa viviendo en BangsareEste impresionante condominio de …
$287,850
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Venta Del Mare Bangsaray Frente a la playa 3 Dormitorios Vista Mar Condominio Este condomini…
$766,636
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Sea Saran Condo Pattaya en venta Ocean View Corner Unit Un raro condominio de esquina con vi…
$106,371
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Casa 6 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Casa 6 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Amplia Villa de 6 dormitorios en ventaEsta extensiva finca de la villa de la piscina ofrece …
$1,39M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
ECOndo Bang Saray Condo en venta Totalmente Amueblado Condo en venta en ECOndo Bang Saray of…
$197,547
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
1 dormitorio en venta en Pure Sunset Na Jomtien PattayaEste condominio se encuentra en la zo…
$179,312
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Casa 8 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Casa 8 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Exquisite Residencia de lujo de 3 pisos en venta en Bang SaraySinopsisEntra en un mundo de e…
$579,577
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Studio Condo en venta en Pure Sunset Na Jomtien PattayaEste apartamento estudio se encuentra…
$122,996
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Casa 4 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Villa de lujo en venta en Bang Saray con piscina privada de 15 metros Esta villa de lujo en…
$492,426
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Casa 4 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Villa de lujo en venta – Bang SarayExquisita Villa de 4 dormitorios con piscina privada - To…
$929,105
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Casa 3 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Casa de 3 dormitorios en venta en Na Jomtien – Esta casa espaciosa y totalmente amueblada cu…
$836,195
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Casa 3 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
3 Dormitorios Villa de piscina en venta en Bangsaray - Descubra la vida de lujo con esta vil…
$709,217
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Adosado Adosado 2 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Número de plantas 2
Casa adosada de dos plantas en un estilo moderno en la zona de Bang Saray a pocos pasos de u…
$404,673
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Bang Sare, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Impresionante vista de mar y ciudad Condominio – 47 m2 en Mar y Sky PattayaEste bonito apart…
$87,870
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
3 dormitorios en venta en Pure Sunset Na Jomtien PattayaEste condominio se encuentra en la z…
$544,013
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Casa 5 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Casa 5 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Dos villas de piscina privada en venta en Bang SarayEsta excepcional propiedad ofrece una ra…
$516,660
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Casa 2 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Casa en venta Bang Saray Piscina Privada Corner Home Casa en venta en Bang Saray ofrece una …
$151,929
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
1 dormitorio en venta en Pure Sunset Na Jomtien PattayaEste condominio se encuentra en la zo…
$185,390
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Apartamento 1 habitación en Bang Sare, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Bang Sare, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 3/8
Apartamento amueblado con vistas al mar en THE BREEZE BEACHSIDE!¡Asignación del dueño!Aparta…
$73,204
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
2 Dormitorios Vista Mar en venta en Pure Sunset Na Jomtien PattayaEste condominio con vista …
$427,333
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Casa 6 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Casa 6 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Amplia Villa privada con Piscina en Venta – Bang Saray, SattahipDisponible para la venta, es…
$1,36M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Realting.com
Ir