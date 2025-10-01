Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Bungalow en venta en Valencia, Španjolska

1 228 propiedades total found
Bungalow Bungalow 1 habitacion en Calpe, Španjolska
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Calpe, Španjolska
Dormitorios 1
Área 43 m²
$146,701
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Área 84 m²
En uno de los enclaves más atractivos del sur de la Costa Blanca se encuentra este nuevo com…
$264,063
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Área 89 m²
Situado en Pilar de la Horadada, en la provincia de Alicante, este exclusivo complejo reside…
$304,552
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Guardamar del Segura, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Área 103 m²
Nuevo complejo residencial exclusivo ubicado en El Raso, Guardamar del Segura. El proyecto i…
$305,139
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Área 185 m²
En este complejo podrá construir su casa de ensueño a pocos minutos de algunas de las playas…
$445,855
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Área 72 m²
Ontdek het fantastische nieuwbouwproject in de populaire wijk Torre de la Horadada, op slech…
$439,987
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Algorfa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Algorfa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 96 m²
Situado en el prestigioso complejo de La Finca en la parte sur de la Costa Blanca, estos dos…
$390,813
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 1/2
$293,686
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Área 60 m²
Presentamos a su atención un nuevo complejo cerrado en Torrevieja, a solo 700 metros de la p…
$334,479
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Rojales, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Rojales, Španjolska
Dormitorios 3
Área 240 m²
Estos apartamentos de lujo, ubicados en un prestigioso complejo con piscina, son el epítome …
$526,951
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Área 151 m²
Nuevos bungalows con vistas al mar en La Mata, TorreviejaUbicación privilegiada a 300 metros…
$727,639
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Área 360 m²
Descubre un nuevo complejo de apartamentos de lujo en Pilar de la Horadada, una de las zonas…
$492,799
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Área 88 m²
Descubra este nuevo complejo residencial situado en Finestrat, una ubicación privilegiada en…
$498,785
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Área 80 m²
El complejo incluye 144 apartamentos de lujo con amplias terrazas. Estas 144 casas se distri…
$386,118
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Área 118 m²
Este exclusivo complejo residencial en Pilar de la Horadada representa una nueva definición …
$464,633
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Área 65 m²
Presentamos a su atención un nuevo complejo cerrado en Torrevieja, a solo 700 metros de la p…
$352,083
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Área 81 m²
Situado en una tranquila zona residencial en el sur de la Costa Blanca, este exclusivo compl…
$421,326
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Área 103 m²
Nuevas casas en Pilar de la Horadada con piscina privadaCasas modernas cerca de la playaDesc…
$383,653
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Área 93 m²
Nuevos bungalows con solárium o jardín en Pilar de la HoradadaModerno complejo residencial e…
$334,479
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Algorfa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Algorfa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 95 m²
Nuevos bungalows en La Finca Golf, Algorfa - lujo y naturaleza en la Costa BlancaExclusivo c…
$390,813
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Área 76 m²
El nuevo complejo de bungalows, situado en una ubicación privilegiada en el centro de Pilar …
$305,022
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Área 88 m²
Descubra este nuevo complejo residencial situado en Finestrat, una ubicación privilegiada en…
$498,785
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Guardamar del Segura, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Área 103 m²
Nuevo complejo residencial exclusivo ubicado en El Raso, Guardamar del Segura. El proyecto i…
$288,708
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Urbanizacion Mil Palmeras, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Urbanizacion Mil Palmeras, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Piso 1/2
$349,890
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Orihuela, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 2
Área 122 m²
$381,424
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 78 m²
Un exclusivo complejo residencial que ofrece un estilo de vida moderno y funcional en el cor…
$345,042
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Área 109 m²
Este exclusivo complejo residencial de nueva construcción se encuentra en una de las zonas m…
$450,667
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Área 155 m²
Situado en el centro de la ciudad y cerca de las mejores playas de la Costa Blanca, estos ap…
$374,382
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Jacarilla, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Jacarilla, Španjolska
Dormitorios 3
Área 94 m²
Moderno complejo residencial en Hacarilla, Alicante, consta de 37 apartamentos con 2 y 3 dor…
$186,017
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 2
Área 70 m²
Situado a pocos pasos del centro de San Miguel de Salinas, este nuevo complejo residencial o…
$280,493
