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Propiedades residenciales en venta en Raiguer, Španjolska

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casas independientes
5
5 propiedades total found
Castillo 4 habitaciones en Marrachí, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
Marrachí, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
Piso 2
Casa en Baleares
$1,86M
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Villa en Alcudia, Španjolska
Villa
Alcudia, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Casa en Baleares
$873,531
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Castillo 4 habitaciones en Santa Maria del Cami, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
Santa Maria del Cami, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 645 m²
Una hermosa villa nueva en el estilo de Finn pronto aparecerá en el mercado, con una notable…
$4,94M
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Castillo 4 habitaciones en Sa Pobla, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
Sa Pobla, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 608 m²
Magnífica propiedad cerca de Sa Poble. Imagina vivir en una especie de oasis en una casa rod…
$1,63M
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Castillo 4 habitaciones en Santa Maria del Cami, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
Santa Maria del Cami, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 312 m²
Bienvenido a esta villa, acogedora situada en el encantador pueblo de Santa Maria del Cami, …
$4,42M
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Parámetros de las propiedades en Raiguer, Španjolska

Baratos
De lujo
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