Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en El Alacantí, Španjolska

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Exclusivo apartamento en residencial ubicado en la Playa de San Juan, con plaza de garaje. E…
$2,534
por mes
Parámetros de las propiedades en El Alacantí, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza