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Villas en venta en Bajo Llobregat, Španjolska

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Castelldefels
12
Gava
3
Villa Borrar
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17 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Castelldefels, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Castelldefels, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 331 m²
Número de plantas 3
Villa independiente de 5 dormitorios con vistas al mar en Barcelona cerca de la playa Villa …
$2,67M
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Villa en Sant Just Desvern, Španjolska
Villa
Sant Just Desvern, Španjolska
Dormitorios 4
Área 284 m²
Se encuentra en Sant Just Desvern. La distancia al centro de Barcelona está a 20 minutos en …
$1,58M
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Villa en Martorell, Španjolska
Villa
Martorell, Španjolska
Dormitorios 5
Área 460 m²
Casa en la ciudad de Martorel en la provincia de Barcelona. El área total es de 460 metros c…
$936,890
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Gava, Španjolska
Villa
Gava, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Casa moderna en la segunda línea del mar en la ciudad de Gava Mar en la Costa Garraf. La dis…
$3,37M
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Villa en Gava, Španjolska
Villa
Gava, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 362 m²
Casa con vistas panorámicas del mar y la ciudad en la ciudad de Gava. La distancia al centro…
$1,39M
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Villa en Castelldefels, Španjolska
Villa
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 642 m²
Casa en estilo clásico en la zona de La Pineda de Castelldefels en la Costa Garraf. La super…
$5,52M
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TekceTekce
Villa en Castelldefels, Španjolska
Villa
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 9
Área 740 m²
Casa con vistas al mar en un estilo moderno en la zona Beyamar de Castelldefels en la Costa …
$4,53M
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Villa en Castelldefels, Španjolska
Villa
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 388 m²
Casa a pocos minutos a pie del mar en la zona Playa del pueblo de Castelldefels en la Costa …
$2,50M
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Villa en Gava, Španjolska
Villa
Gava, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 535 m²
Casa moderna en la segunda línea del mar en la ciudad de Gava Mar en la Costa Garraf. La dis…
$2,96M
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Villa en Castelldefels, Španjolska
Villa
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Casa en Castelldefels, distrito de Beyamar. La distancia al centro de Barcelona es de 25 km,…
$1,62M
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Villa en Castelldefels, Španjolska
Villa
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 312 m²
Casa en la urbanización de Beyamar ciudad de Castelldefels. La casa fue construida en 1993 y…
$1,98M
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Villa en Castelldefels, Španjolska
Villa
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 788 m²
Casa en Castelldefels, distrito de Montmar. La distancia al centro de Barcelona es de 25 km,…
$3,83M
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Villa en Castelldefels, Španjolska
Villa
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 440 m²
Una casa completamente nueva en la etapa final de construcción en la Costa Garraf con vistas…
$3,08M
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Villa en Castelldefels, Španjolska
Villa
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Una casa en el distrito de Montmar de Castelldefels. La distancia al centro de Barcelona es …
$1,50M
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Villa en Castelldefels, Španjolska
Villa
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 288 m²
Casa en la zona de Luminetes junto al mar en la ciudad de Castelldefels. La superficie total…
$1,45M
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Villa en Castelldefels, Španjolska
Villa
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 368 m²
Casa moderna en la ciudad de Castelldefels con vistas al mar, distrito de Montmar. La distan…
$1,62M
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Villa en Castelldefels, Španjolska
Villa
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 248 m²
Casa en Castelldefels, distrito de La Pineda. La distancia al centro de Barcelona es de 25 k…
$1,92M
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Parámetros de las propiedades en Bajo Llobregat, Španjolska

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