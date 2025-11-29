Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Tavira
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en Tavira, Portugal

villas
11
Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Villa en Tavira, Portugal
Villa
Tavira, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Número de plantas 2
A timeless luxury and truly unique estate located in Luz de Tavira, very close to the Bohemi…
$4,36M
Dejar una solicitud
Villa en Tavira, Portugal
Villa
Tavira, Portugal
Dormitorios 3
Área 186 m²
La casa se encuentra a pocos pasos del centro de Santo Estêvão y sus servicios, a 10 minutos…
$510,247
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Tavira, Portugal

con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir