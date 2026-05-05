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Apartamentos cerca del club de golf en venta en Setubal, Portugal

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Seixal
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Grandola
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Sesimbra
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1 propiedad total found
Estudio en Sesimbra, Portugal
Estudio
Sesimbra, Portugal
Área 46 m²
Nuevo apartamento estudio con una superficie total de 46 metros cuadrados, 1 plaza de aparca…
$479,463
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Tipos de propiedades en Setubal

estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Setubal, Portugal

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