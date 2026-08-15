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Apartamentos en venta en Alcochete, Portugal

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4 habitaciones
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Apartamento 2 habitaciones en Alcochete, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Alcochete, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
T2 fantástico con vistas sobre el río y Lisboa. Con una ubicación privilegiada, la propiedad…
$673,600
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Apartamento 2 habitaciones en Alcochete, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Alcochete, Portugal
Dormitorios 2
Área 84 m²
Este hermoso apartamento de tipología T2 se inserta en un condominio de estilo resort privad…
$627,432
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Apartamento 4 habitaciones en Alcochete, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Alcochete, Portugal
Dormitorios 4
Área 154 m²
TAGUS BAY es un condominio privado en la primera línea del río, en el que una ubicación priv…
$850,202
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Apartamento 3 habitaciones en Alcochete, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Alcochete, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Dúplex de hadas con 3 dormitorios y una superficie total de 180 m2, consta de 2 plantas y un…
$801,719
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Apartamento 4 habitaciones en Alcochete, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Alcochete, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 337 m²
Fantástico ático de dos niveles con 4 dormitorios en un complejo de élite en el centro de Al…
$1,98M
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Apartamento 4 habitaciones en Alcochete, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Alcochete, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 194 m²
Dúplex de hadas con 4 dormitorios con una superficie total de 225 m2, consta de 2 plantas, u…
$906,291
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