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Apartamentos en venta en Oporto, Portugal

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Vila Nova de Gaia
43
Matosiños
14
Maia
3
Vila do Conde
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140 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 3
Área 127 m²
Apartamento con 3 dormitorios con una superficie de 127 metros cuadrados, un balcón de 8 met…
$509,148
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Apartamento 2 habitaciones en Matosiños, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Matosiños, Portugal
Dormitorios 2
Área 104 m²
Apartamento con 2 dormitorios con una superficie de 90 metros cuadrados, un balcón de 14 met…
$520,129
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Apartamento 1 habitacion en Vila do Conde, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Vila do Conde, Portugal
Dormitorios 1
Área 69 m²
Apartamento 69 m2 con vistas al mar, 1 dormitorio y garaje en el nuevo complejo Legacy Livin…
$436,908
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 2
Área 70 m²
Apartamento con 2 dormitorios y balcón en un nuevo edificio junto a Arrábida ShoppingEl comp…
$288,961
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Ático Ático 5 habitaciones en Oporto, Portugal
Ático Ático 5 habitaciones
Oporto, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 406 m²
Penthouse Duplex ← Foz Velha – PortoCaracterísticas clave:Rooftop con piscina infinita suspe…
$3,20M
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Apartamento 1 habitacion en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 1
Área 104 m²
Apartamento de 1 dormitorio con una superficie de 48 metros cuadrados, con una terraza de 57…
$375,649
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Apartamento 4 habitaciones en Matosiños, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Matosiños, Portugal
Dormitorios 4
Área 235 m²
Apartamento de recién casados, ubicado en la zona de Matosinhos Sul, al lado y nbsp; Foz do …
$1,13M
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Apartamento 1 habitacion en Oporto, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Oporto, Portugal
Dormitorios 1
El Express Holiday Inn Porto Hotel es parte de la rehabilitación de la propiedad de Porto Ci…
$404,545
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Apartamento 2 habitaciones en Gondomar, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Gondomar, Portugal
Dormitorios 2
Este apartamento de 2 dormitorios está situado en el nuevo complejo del río Riviera en la zo…
$286,649
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Apartamento 1 habitacion en Maia, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Maia, Portugal
Dormitorios 1
Área 55 m²
Moderno apartamento con 1 dormitorio y balcón en la 2a planta del nuevo edificio.Situado en …
$253,707
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Apartamento 1 habitacion en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
T1+T0 con 148 m2, nuevo, con terraza, situado a orillas del río Douro, en Gaia, en el Palaci…
$556,598
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Apartamento 3 habitaciones en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 3
Área 131 m²
Apartamento 3 dormitorios con balcón y garaje.Este es un apartamento en la 3a planta, comple…
$242,727
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Apartamento 3 habitaciones en Oporto, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Oporto, Portugal
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 271 m²
Número de plantas 7
$1,47M
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Apartamento 2 habitaciones en Matosiños, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Matosiños, Portugal
Dormitorios 2
Área 132 m²
Apartamento con 2 dormitorios con una superficie total de 132 metros cuadrados, un balcón de…
$537,467
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Apartamento 2 habitaciones en Oporto, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Oporto, Portugal
Dormitorios 2
Área 102 m²
Apartamento 102 m2 2 dormitorios en un complejo cerrado de élite situado en Boavishte, que c…
$687,726
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Apartamento 2 habitaciones en Oporto, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Oporto, Portugal
Dormitorios 2
Área 89 m²
Apartamento con 2 dormitorios en el edificio Oporto Luxury Residences, con una superficie to…
$476,900
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Estudio 1 habitacion en Matosiños, Portugal
Estudio 1 habitacion
Matosiños, Portugal
Dormitorios 1
Área 39 m²
Un nuevo apartamento estudio T1 (T0) con una superficie total de 39 metros cuadrados, un bal…
$173,376
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Apartamento 1 habitacion en Matosiños, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Matosiños, Portugal
Dormitorios 1
Área 66 m²
Piso 2/4
Apartamento con 1 dormitorio y una terraza de 23 m2 en el complejo residencial Las Palmeras …
$385,636
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Apartamento 1 habitacion en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 1
Área 55 m²
Apartamento de 1 dormitorio de 55 m2 y balcón de 15 m2, situado en un nuevo complejo residen…
$397,610
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Apartamento 2 habitaciones en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 2
Área 95 m²
Apartamento 2 dormitorios 95m2 con balcón 11m2 en un nuevo complejo junto a Gaia Shopping en…
$316,701
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Apartamento 3 habitaciones en Oporto, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Oporto, Portugal
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 267 m²
Piso 3/7
$1,25M
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Apartamento 2 habitaciones en Oporto, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Oporto, Portugal
Dormitorios 2
Área 70 m²
Apartamento de dos niveles con 2 dormitorios- 1a planta: salón, cocina totalmente equipada c…
$375,649
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Apartamento 2 habitaciones en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 2
Área 115 m²
Apartamento de 2 dormitorios, situado en un condominio privado con pista de pádel y piscina,…
$299,363
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Apartamento 2 habitaciones en Matosiños, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Matosiños, Portugal
Dormitorios 2
Área 127 m²
Apartamento de lujo 2 dormitorios en condominio cerrado con piscina. Vista al mar, área de M…
$404,545
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Estudio en Oporto, Portugal
Estudio
Oporto, Portugal
Área 58 m²
Estudio apartamento 58 metros cuadrados, en un nuevo complejo en el centro de Oporto. El edi…
$404,545
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Apartamento 1 habitacion en Povoa de Varzim, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Povoa de Varzim, Portugal
Dormitorios 1
Área 58 m²
Piso 1/5
Un nuevo apartamento de 1 dormitorio en el corazón de Povoie de Varzim, junto a la iglesia d…
$230,191
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Apartamento 2 habitaciones en Oporto, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Oporto, Portugal
Dormitorios 2
Área 87 m²
Apartamento con 2 dormitorios con una superficie de 82 metros cuadrados y una terraza de 6 m…
$644,960
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Apartamento 2 habitaciones en Matosiños, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Matosiños, Portugal
Dormitorios 2
Área 122 m²
Un apartamento de dos niveles con 2 dormitorios en primera línea junto al océano y nbsp; en …
$693,505
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Apartamento 1 habitacion en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Vila Nova de Gaia, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
T1(T0+T0) apartamento dormitorio con 77 m2, nuevo, situado a orillas del río Douro, en Gaia,…
$533,309
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Apartamento 3 habitaciones en Matosiños, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Matosiños, Portugal
Dormitorios 3
Área 157 m²
Apartamento de 156.8 m2 en un nuevo edificio en Matosinhos, a 2 minutos del mar y acceso a l…
$641,492
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