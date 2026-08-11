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Apartamentos en venta en Maia, Portugal

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Apartamento 1 habitacion en Maia, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Maia, Portugal
Dormitorios 1
Área 55 m²
Piso 2/6
$259,112
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Apartamento 1 habitacion en Maia, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Maia, Portugal
Dormitorios 1
Área 55 m²
Moderno apartamento con 1 dormitorio y balcón en la 2a planta del nuevo edificio.Situado en …
$253,440
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Apartamento 4 habitaciones en Aguas Santas, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Aguas Santas, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 169 m²
This luxurious 3-bedroom flat in a gated community with 3 independent entrances and a privat…
$456,609
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Parámetros de las propiedades en Maia, Portugal

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