Apartamentos en venta en Valadares, Portugal

3 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Valadares, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Valadares, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Apartamento de 1 dormitorio, con 58 m2 de superficie bruta privada, balcón con vista al mar …
$437,012
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Vila Nova de Gaia, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Vila Nova de Gaia, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 245 m²
Piso 4
Este apartamento está situado en primera línea de playa con vistas al mar. Además, el aparta…
$1,39M
Dejar una solicitud
