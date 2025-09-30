Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Portimao, Portugal

Casa 18 habitaciones en Portimao, Portugal
Casa 18 habitaciones
Portimao, Portugal
Habitaciones 18
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 10
Área 570 m²
Piso 2/2
Unique opportunity in the heart of Portimão located in the historic center of the city. Its…
$2,23M
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Parámetros de las propiedades en Portimao, Portugal

