Apartamentos en venta en Lisboa, Portugal

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Apartamento 4 habitaciones en Cascais, Portugal
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Apartamento 4 habitaciones
Cascais, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 233 m²
Experimenta una elevada vida costera en este lujoso dúplex de cuatro dormitorios en Urban Li…
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Apartamento 4 habitaciones en Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
Dormitorios 4
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Área 233 m²
Experimenta una elevada vida costera en este lujoso dúplex de cuatro dormitorios en Urban Li…
$2,47M
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Apartamento 2 habitaciones en Cascais, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Cascais, Portugal
Dormitorios 2
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$1,21M
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Apartamento 1 habitacion en Madalena, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Madalena, Portugal
Dormitorios 1
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Área 88 m²
Situado entre el ambiente vibrante de Chiado y la serenidad del río Tajo, Alure presenta est…
$888,802
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Apartamento 2 habitaciones en Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
Dormitorios 2
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$1,34M
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Apartamento 3 habitaciones en Madalena, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Madalena, Portugal
Dormitorios 3
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Área 152 m²
Ubicado entre el carácter histórico de Chiado y el vibrante pulso de Lisboa, Alure presenta …
$1,56M
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Apartamento 2 habitaciones en Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
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Apartamento 4 habitaciones en Cascais, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Cascais, Portugal
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Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
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$3,01M
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Apartamento 3 habitaciones en Cascais, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
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Apartamento 3 habitaciones en Madalena, Portugal
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Madalena, Portugal
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Área 141 m²
Ubicado entre el carácter histórico de Chiado y el vibrante pulso de Lisboa, Alure presenta …
$1,64M
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Apartamento 4 habitaciones en Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
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$2,48M
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Apartamento 1 habitacion en Madalena, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Madalena, Portugal
Dormitorios 1
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Área 98 m²
Situado entre el ritmo vibrante de Chiado y la serenidad del río Tajo, Alure presenta este e…
$867,080
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Apartamento 3 habitaciones en Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
Dormitorios 3
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Área 198 m²
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$2,00M
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Apartamento 2 habitaciones en Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
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Apartamento 3 habitaciones en Madalena, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Madalena, Portugal
Dormitorios 3
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Área 166 m²
Ubicado entre el carácter histórico de Chiado y el vibrante pulso de Lisboa, Alure presenta …
$1,85M
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Apartamento 2 habitaciones en Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
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Apartamento 2 habitaciones en Cascais, Portugal
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Apartamento 4 habitaciones en Cascais, Portugal
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Nº de cuartos de baño 5
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$3,41M
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$890,202
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Área 97 m²
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$877,259
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Ático Ático 4 habitaciones en Alcabideche, Portugal
Ático Ático 4 habitaciones
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 4
Área 211 m²
Ático con 4 dormitorios situados en la tercera planta, caracterizado por la amplitud y priva…
$3,21M
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