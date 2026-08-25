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Apartamentos en venta en Cascais, Portugal

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44
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4 habitaciones
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122 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Cascais, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Cascais, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Experimenta una elevada vida costera en este lujoso dúplex de cuatro dormitorios en Urban Li…
$2,97M
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Apartamento 2 habitaciones en Cascais, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Cascais, Portugal
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Experiencia refinada vida costera en este lujoso apartamento de dos dormitorios en Urban Liv…
$1,13M
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Apartamento 4 habitaciones en Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
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$2,99M
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 1 habitacion en Cascais, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Cascais, Portugal
Dormitorios 1
Área 94 m²
$618 456
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Apartamento 3 habitaciones en Cascais, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
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$1,73M
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Apartamento 3 habitaciones en Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
Dormitorios 3
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$1,58M
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
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$3,40M
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Ático Ático 4 habitaciones en Alcabideche, Portugal
Ático Ático 4 habitaciones
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 4
Área 211 m²
Ático con 4 dormitorios situados en la tercera planta, caracterizado por la amplitud y priva…
$3,24M
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Apartamento 4 habitaciones en Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 233 m²
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Apartamento 2 habitaciones en Cascais, Portugal
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Apartamento 4 habitaciones en Cascais, Portugal
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Área 232 m²
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$2,45M
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Apartamento 3 habitaciones en Cascais, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 134 m²
$881 008
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Apartamento 2 habitaciones en Cascais, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Cascais, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Apartamento de 2 dormitorios con vistas al mar, 85 m2 de superficie bruta privada con uso op…
$809 929
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Apartamento 3 habitaciones en Cascais, Portugal
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Área 198 m²
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Apartamento 4 habitaciones en Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
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Área 233 m²
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Apartamento 2 habitaciones en Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
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Área 146 m²
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Apartamento 3 habitaciones en Cascais, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Cascais, Portugal
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$2,00M
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Apartamento 2 habitaciones
Cascais, Portugal
Dormitorios 2
Área 143 m²
Amplio apartamento con 2 dormitorios, 3 baños, terraza 70 y nbsp; m2, dos jardines privados …
$1,49M
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Apartamento 3 habitaciones en Cascais, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 174 m²
Excelente apartamento 3 dormitorios en el prestigioso condominio en Monte Estoril con vistas…
$1,81M
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Apartamento 4 habitaciones en Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
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Área 232 m²
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Apartamento 2 habitaciones
Cascais, Portugal
Dormitorios 2
Área 103 m²
$910 180
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Cascais, Portugal
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Área 145 m²
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$1,20M
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Apartamento 3 habitaciones en Cascais, Portugal
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Cascais, Portugal
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Área 140 m²
$668 633
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Cascais, Portugal
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Área 197 m²
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Cascais, Portugal
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Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
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$1,24M
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