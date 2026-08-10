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Áticos en Venta Lisboa, Portugal

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9 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Alcabideche, Portugal
Ático Ático 4 habitaciones
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 4
Área 211 m²
Ático con 4 dormitorios situados en la tercera planta, caracterizado por la amplitud y priva…
$3,21M
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Ático Ático 4 habitaciones en Misericordia, Portugal
Ático Ático 4 habitaciones
Misericordia, Portugal
Dormitorios 4
Área 238 m²
Apartamento dúplex con habitaciones 4 y baños 3, y nbsp; con una gran terraza al aire libre …
$5,89M
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Ático Ático 3 habitaciones en Cascais, Portugal
Ático Ático 3 habitaciones
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 198 m²
El condominio privado Monte Estoril Ocean Residence es el lugar para vivir para aquellos que…
$3,92M
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Ático Ático 4 habitaciones en Arroios, Portugal
Ático Ático 4 habitaciones
Arroios, Portugal
Dormitorios 4
Área 210 m²
En el centro de la Avenida Almirante Reis Avenue en Lisboa se encuentra este fantástico átic…
$982,466
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Ático Ático 1 habitacion en Lourinha, Portugal
Ático Ático 1 habitacion
Lourinha, Portugal
Dormitorios 1
Área 235 m²
Moderno y lujoso apartamento en una excelente ubicación con vistas panorámicas del Océano At…
$1,10M
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Ático Ático 2 habitaciones en Estrela, Portugal
Ático Ático 2 habitaciones
Estrela, Portugal
Dormitorios 2
Área 120 m²
Nuevo edificio en Lapa, con garaje y vistas al río Tajo. Último piso 5. Un lugar prestigioso…
$1,73M
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Ático Ático 3 habitaciones en Lisboa, Portugal
Ático Ático 3 habitaciones
Lisboa, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 216 m²
Piso 4
El edificio completamente renovado con una fachada única de ladrillo rojo se encuentra en el…
$1,20M
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Ático Ático 8 habitaciones en Estrela, Portugal
Ático Ático 8 habitaciones
Estrela, Portugal
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 857 m²
Piso 5/5
Un notable proyecto del famoso arquitecto portugués Frederico Valsassina se encuentra en San…
$7,95M
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Ático Ático 5 habitaciones en Estrela, Portugal
Ático Ático 5 habitaciones
Estrela, Portugal
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 470 m²
Piso 5/5
Un notable proyecto del famoso arquitecto portugués Frederico Valsassina se encuentra en San…
$4,04M
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Parámetros de las propiedades en Lisboa, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
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