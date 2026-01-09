Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con piscina en Venta en Funchal, Portugal

7 propiedades total found
Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 332 m²
Excelente villa para una familia con vistas panorámicas de la bahía de Funchal. Villa en   d…
$728,353
Dejar una solicitud
Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 132 m²
Nueva villa con tres dormitorios, situada en la prestigiosa zona de San Martinho.Situado a u…
$1,51M
Dejar una solicitud
Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 4
Área 218 m²
Este moderno y de alta calidad Madeira Diamond Estates   se encuentra en la ladera de Funcha…
$2,68M
Dejar una solicitud
Sky ApartmentsSky Apartments
Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 167 m²
La villa de estilo tradicional ubicada en la parte superior del condominio Palheiro Village,…
$501,107
Dejar una solicitud
Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 4
Área 1 000 m²
La villa tiene cuatro habitaciones espaciosas y una atractiva piscina en el   jardín paisají…
$914,812
Dejar una solicitud
Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 375 m²
El condominio está situado en tierra propiedad de Quinta da Boa Nova, con sólo 23 casas, tod…
$686,400
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 4
Área 412 m²
“ Villas Boa Nova ”   es un condominio que consta de villas unifamiliares y adosadas 6, Todo…
$743,503
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Funchal, Portugal

