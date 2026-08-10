Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Lisboa
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Lisboa, Portugal

;
hoteles
6
tiendas
6
30 propiedades total found
De inversiones en Amadora, Portugal
De inversiones
Amadora, Portugal
Marriott abre un nuevo hotel en Lisboa, para inversores del programa de inversión de Golden …
$404,545
Dejar una solicitud
Tienda 126 m² en Lisboa, Portugal
Tienda 126 m²
Lisboa, Portugal
Área 126 m²
Tienda bien situada, a pocos metros de la Avenida da Liberdade, cerca de todo tipo de servic…
$1,27M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Torres Vedras, Portugal
Propiedad comercial
Torres Vedras, Portugal
Una parcela con un proyecto aprobado y una licencia de pago en Vila de Encantos - Tursifal, …
$662,289
Dejar una solicitud
TekceTekce
Almacén 4 901 m² en Vila Franca de Xira, Portugal
Almacén 4 901 m²
Vila Franca de Xira, Portugal
Área 4 901 m²
Número de plantas 3
The property is on the ground floor of the building and includes 1457 SQM + 200 SQM of stora…
$3,06M
Dejar una solicitud
Hotel 189 m² en Alcantara, Portugal
Hotel 189 m²
Alcantara, Portugal
Área 189 m²
Lujosos apartamentos de diseño moderno se encuentran en el distrito histórico de Lisboa. Los…
$2,50M
Dejar una solicitud
Hotel 114 m² en Alcantara, Portugal
Hotel 114 m²
Alcantara, Portugal
Área 114 m²
Lujosos apartamentos de diseño moderno se encuentran en el distrito histórico de Lisboa. Los…
$1,05M
Dejar una solicitud
Hotel 55 m² en Lisboa, Portugal
Hotel 55 m²
Lisboa, Portugal
Área 55 m²
Los lujosos y exquisitos apartamentos de diseño se encuentran en una excelente ubicación en …
$549,909
Dejar una solicitud
Tienda 70 m² en Lisboa, Portugal
Tienda 70 m²
Lisboa, Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Esta tienda se encuentra en un edificio histórico con arquitectura Pombal que data del siglo…
$406,669
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 205 m² en Madalena, Portugal
Propiedad comercial 205 m²
Madalena, Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 205 m²
Tienda con terraza en Barreiro. La propiedad consta de una amplia habitación, baño, despen…
$143,036
Dejar una solicitud
Tienda 60 m² en Lisboa, Portugal
Tienda 60 m²
Lisboa, Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Tienda en un complejo residencial en Lisboa con una superficie de 60 m2. El edificio fue com…
$732,004
Dejar una solicitud
Hotel 60 m² en Lisboa, Portugal
Hotel 60 m²
Lisboa, Portugal
Área 60 m²
Lujosos apartamentos con un diseño exquisito tienen una excelente ubicación en el corazón de…
$499,917
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 115 m² en Madalena, Portugal
Propiedad comercial 115 m²
Madalena, Portugal
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
Tienda con 115m2 en Saldanha. Insertado en la planta baja tiene un gran espacio, 3 baños y…
$1,17M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 96 m² en Lisboa, Portugal
Propiedad comercial 96 m²
Lisboa, Portugal
Área 96 m²
Número de plantas 10
El proyecto moderno completamente renovado se encuentra en una zona elegante y animada que h…
$514,915
Dejar una solicitud
Tienda 126 m² en Lisboa, Portugal
Tienda 126 m²
Lisboa, Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 126 m²
Número de plantas 3
Well located store, a few meters from Avenida da Liberdade, close to all kinds of services a…
$1,16M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 91 m² en Madalena, Portugal
Propiedad comercial 91 m²
Madalena, Portugal
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Tienda ubicada en el corazón de Paços de Arco, cerca de la Escuela Secundaria Luis de Freita…
$301,965
Dejar una solicitud
Tienda 218 m² en Lisboa, Portugal
Tienda 218 m²
Lisboa, Portugal
Área 218 m²
Excelente instalación comercial en un edificio residencial, libre y listo para alquilar. Pod…
$1,70M
Dejar una solicitud
Tienda 330 m² en Lisboa, Portugal
Tienda 330 m²
Lisboa, Portugal
Nº de cuartos de baño 2
Área 330 m²
La tienda está convenientemente ubicada, en Marquês de Pombal, cerca de todo tipo de servici…
$1,95M
Dejar una solicitud
Oficina 30 m² en Lisboa, Portugal
Oficina 30 m²
Lisboa, Portugal
Área 30 m²
Número de plantas 14
Panoramic es un complejo de dos torres, con edificios de 24 y 18 pisos, ubicado en la avenid…
$195,668
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 11 m² en Madalena, Portugal
Propiedad comercial 11 m²
Madalena, Portugal
Área 11 m²
Oficina insertada en un edificio muy bien situado, cerca del Auditorio José Afonso. Gran …
$37,083
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 872 m² en Cascais, Portugal
Propiedad comercial 872 m²
Cascais, Portugal
Área 872 m²
Local comercial de 872 m2 se encuentra en Junqueiro, en una excelente zona de Karkavelos, en…
$1,20M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 66 m² en Madalena, Portugal
Propiedad comercial 66 m²
Madalena, Portugal
Área 66 m²
Oficina ubicada en el corazón de Paço de Arcos, cerca de la Escuela Secundaria Luís de Freit…
$275,477
Dejar una solicitud
Oficina 45 m² en Lisboa, Portugal
Oficina 45 m²
Lisboa, Portugal
Área 45 m²
Número de plantas 14
Panorama es un complejo de dos torres y 24 y 18 pisos en la mejor calle de EXPO en el corazó…
$279,954
Dejar una solicitud
Negocio listo 330 m² en Misericordia, Portugal
Negocio listo 330 m²
Misericordia, Portugal
Área 330 m²
A residential complex in Lisbon, with a building base of 88 m2, on a plot of 93 m2, consists…
$2,25M
Dejar una solicitud
De inversiones 76 m² en Madalena, Portugal
De inversiones 76 m²
Madalena, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Edificio dúplex, respetando en su exterior el proyecto arquitectónico original. El apartame…
$418,513
Dejar una solicitud
Hotel 62 m² en Alcantara, Portugal
Hotel 62 m²
Alcantara, Portugal
Área 62 m²
Lujosos apartamentos de diseño moderno se encuentran en el distrito histórico de Lisboa. Los…
$769,872
Dejar una solicitud
T3 Apartment with 177 m² en Santo Quintino, Portugal
T3 Apartment with 177 m²
Santo Quintino, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 226 m²
3-bedroom apartment just 290 m away from the Marginal! Luxury apartments with modern desi…
$2,68M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 269 m² en Madalena, Portugal
Propiedad comercial 269 m²
Madalena, Portugal
Área 269 m²
Almacén con proyecto aprobado, para 3 adosados ubicados en el centro de Faro, a 5 minutos a …
$476,787
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 308 m² en Madalena, Portugal
Propiedad comercial 308 m²
Madalena, Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 308 m²
Tienda/Comercio, situado cerca de todos los servicios y comercios, de fácil acceso. Este e…
$609,228
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 204 m² en Madalena, Portugal
Propiedad comercial 204 m²
Madalena, Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 204 m²
Amplio local comercial insertado en planta baja, con más de 200 m2. La tienda consta de dos …
$148,334
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 23 m² en Madalena, Portugal
Propiedad comercial 23 m²
Madalena, Portugal
Área 23 m²
Tienda insertada en planta baja, muy bien situada en una de las principales avenidas de Setú…
$183,828
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir