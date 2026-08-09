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Locales comerciales en venta en Faro, Portugal

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Loule
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Lagoa
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De inversiones en Faro, Portugal
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Faro, Portugal
Elegant Sea-View Townhouse in The Crest, Almancil Located within the prestigious gated comm…
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Experimente una vida refinada con esta villa de lujo en Faro, actualmente en construcción en…
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Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Su Oasis Futuro espera: Una Villa Sofisticada de 5 dormitorios de lujo en São Brás de Alport…
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TekceTekce
De inversiones en Faro, Portugal
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Faro, Portugal
Entra en el atractivo de la costa viviendo con estas extraordinarias parcelas vistas al mar …
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Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 9
Disfrute de la lujosa vida en One Green Way, enclavada en el corazón de Quinta do Lago. Vill…
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Dormitorios 2
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Situado en las ilustres playas del Algarve, Pine Cliffs Luxury Collection Resort se desarrol…
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Esta impresionante villa de cuatro dormitorios representa el epítome en la sofisticación mod…
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Descubre el encanto de vivir costero en el encantador adosado de Vale do Lobo. Meticulosamen…
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Puedes descubrir tu refugio en el paraíso. Ubicado en el corazón de Quinta do Lago, una de l…
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Dormitorios 3
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Descubre el atractivo de este extraordinario adosado de 3 dormitorios, construido hace unos …
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Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Esta excepcional villa de 6 dormitorios situada en la comunidad cerrada de Goldra en el Alga…
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Faro, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Ubicado en la tranquila comunidad de Sao Bartolomeo de Messines en Silves, esta villa ofrece…
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Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Enclavada en el corazón del Algarve Central, esta villa excepcional encarna el confort refin…
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Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
El Green Hill House ofrece una oportunidad excepcional para adquirir una villa de lujo, actu…
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Commercial space in Quarteira en Loule, Portugal
Commercial space in Quarteira
Loule, Portugal
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 2 490 m²
Número de plantas 2
Unique business opportunity in Quarteira, less than 1 km from the beach and with stunning na…
$1,18M
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Almacén 300 m² en Boliqueime, Portugal
Almacén 300 m²
Boliqueime, Portugal
Área 300 m²
Armazém con 300 m2 de construcción insertado en un terreno con 2.800 m2. Possui 3 pisos + um…
$2,34M
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Propiedad comercial 110 m² en Alvor, Portugal
Propiedad comercial 110 m²
Alvor, Portugal
Área 110 m²
Este local comercial con un área privada de 110 m2, y un sótano de 113 m2, ubicado en una zo…
$185,417
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Edificio rentable 236 m² en Porches, Portugal
Edificio rentable 236 m²
Porches, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 236 m²
Número de plantas 2
A luxury condominium located in the western part of the Algarve, 550 meters from the two mos…
$528,457
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Edificio rentable en Vila do Bispo, Portugal
Edificio rentable
Vila do Bispo, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Edificio de apartamentos T3 - 3 dormitorios y una sala de estar en un apartamento de lujo qu…
$564,755
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Hotel 19 960 m² en Santa Barbara de Nexe, Portugal
Hotel 19 960 m²
Santa Barbara de Nexe, Portugal
Área 19 960 m²
Hotel es un proyecto con un diseño innovador y diferente. Ubicado en las colinas de Santa Bá…
$3,91M
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De inversiones 147 m² en Faro, Portugal
De inversiones 147 m²
Faro, Portugal
Área 147 m²
Don't miss this opportunity to buy a 147 m² building to restore or rebuild in the heart of F…
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Producción en Sao Bras de Alportel, Portugal
Producción
Sao Bras de Alportel, Portugal
Oportunidad única: fábrica en Almargens, São Brás de Alportel, con 9959 m² de terreno y 3897…
$1,76M
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Propiedad comercial 100 073 m² en Albufeira, Portugal
Propiedad comercial 100 073 m²
Albufeira, Portugal
Área 100 073 m²
Una granja destruida en una zona rural situada en Albufeira, una ciudad en la región de Alga…
$8,71M
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Hotel 121 m² en Loule, Portugal
Hotel 121 m²
Loule, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 121 m²
AVAILABLE FOR GOLDEN VISA 400K 2-bedroom apartment in a premium aparthotel in Quinta do L…
$997,139
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De inversiones en Olhao, Portugal
De inversiones
Olhao, Portugal
Conjunto de edificios en el centro de Olhão con posibilidad de transformación en 14 nuevos a…
$669,555
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Edificio rentable 150 m² en Carvoeiro, Portugal
Edificio rentable 150 m²
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
El complejo se encuentra a pocos minutos del centro del pintoresco pueblo de Karvoeiro, a po…
$564,259
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Propiedad comercial 83 m² en Budens, Portugal
Propiedad comercial 83 m²
Budens, Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Tienda insertada en condominio privado en zona céntrica de Burgau y con gran visibilidad y e…
$238,393
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Producción 4 569 m² en Santa Catarina da Fonte do Bispo, Portugal
Producción 4 569 m²
Santa Catarina da Fonte do Bispo, Portugal
Área 4 569 m²
Dos naves contiguas, interconectadas entre sí y con entradas independientes desde la vía púb…
$1,79M
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De inversiones 75 m² en Santa Barbara de Nexe, Portugal
De inversiones 75 m²
Santa Barbara de Nexe, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Número de plantas 1
El sitio turístico consta de una parcela de tierra de 14.600 m2 en el sur de Portugal cerca …
$56,073
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Hotel 140 m² en Alte, Portugal
Hotel 140 m²
Alte, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 3
El Algarve es una región que se caracteriza por su excepcional belleza natural debido a sus …
$351,847
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