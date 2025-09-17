Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas en venta en Lapithos, Chipre del Norte

5 propiedades total found
Villa en Lapithos, Chipre del Norte
Villa
Lapithos, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 2
$317,613
$317,613
Villa 3 habitaciones en Lapithos, Chipre del Norte
Villa 3 habitaciones
Lapithos, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 2
Villa lista con dos dormitorios en un hermoso complejo de estilo mediterráneo.El proyecto of…
$551,424
Dejar una solicitud
Agencia
North Symbol
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Villa 4 habitaciones en Lapithos, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Lapithos, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Villa moderna 3+1 en OzankaVenta elegante villa 3+1 en una de las zonas más pintorescas de O…
$567,337
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Villa 5 habitaciones en Lapithos, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Lapithos, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Piso 1/6
Lo que tienes: Villa 4+1 con piscina privada Sobre construcción: El complejo está en const…
$767,805
Dejar una solicitud
Villa en Lapithos, Chipre del Norte
Villa
Lapithos, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Proyecto  расположен в спокойном, уютном и живописном месте, Severnogo Кипра, посреди оливко…
$470,877
Dejar una solicitud
