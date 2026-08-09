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Villas en venta en Agios Epiktitos, Chipre del Norte

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30 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 370 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo en Çatalköy - Norte LAND Villas 🌊🏡Una exclusiva villa independiente de 4 dormi…
$1,28M
VAT
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 410 m²
Número de plantas 2
Villa moderna y lujosa en venta secundaria con 5 dormitorios + totalmente amueblado + piscin…
$850,442
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
$222,487
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
$164,160
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
$450,988
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 280 m²
$420,922
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
$270,472
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
$444,854
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Villa 4 habitaciones en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 245 m²
Número de plantas 2
Villa with 3 bedrooms and a pool in Chatalkey Villa with 3 bedrooms 120m ² in Chatalkey, 10…
$228,501
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
$600,114
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 206 m²
$311,482
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 212 m²
$342,751
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
$216,354
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 208 m²
$463,014
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
$168,369
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
$390,736
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
$113,048
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
$192,421
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
$288,512
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
$294,645
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
$347,561
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
$960,905
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Villa 5 habitaciones en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 246 m²
Número de plantas 1
Nuestro proyecto se encuentra en la zona de Ozanköy con la vista más única de Kyrenia en Tur…
$997,271
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 400 m²
$227,298
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
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Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
$420,922
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 245 m²
$312,685
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
$258,566
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Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
$463,014
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Villa 4 habitaciones en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
En la falda de Bellapais, se completaron 3 dormitorios, 3 baños, 3 pisos, villa adosada, ter…
$180,395
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
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Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 370 m²
$342,751
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