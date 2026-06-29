Barrio residencial RESORT

El complejo Rezort es el único complejo residencial a gran escala con una rica infraestructura desarrollada.Hay estudios en venta, apartamentos 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.El proyecto se encuentra en la costa del distrito de Iskele, donde la playa de arena más larga Long Beach es de 3,5 km de largo con una infraestructura de terraplén equipado.Situado a 600-800 m del mar. Descansa y vive aquí cómodamente y siempre hay algo que hacer y a dónde ir!Las ventajas de este complejo son: el complejo más popular de los apartamentos del norte de Chipre listos para vivir y una cuota inicial de construcción del 30% para todo tipo de viviendas para instalaciones sin intereses de hasta 72 meses."Resort" es el único complejo residencial a gran escala con una rica infraestructura desarrollada de alquiler de agencias privadas - produce hasta el 12% anual de proximidad al mar de obtener un permiso de residencia después de pagar el 30%.El proyecto ya tiene 15 años, está creciendo constantemente, y ahora su territorio está duplicando. En el territorio de este complejo residencial hoy 15 piscinas, incluyendo cerradas, climatizadas en invierno, y 2 piscinas infantiles.Infraestructura desarrollada para niños ( piscina infantil con parque acuático, parque infantil, jardín de infancia, club de desarrollo, etc.), también hay una pista de tenis, canchas de voleibol y baloncesto, la posibilidad de boxeo, Jiu Jitsu, mini-golf, hay su propio centro de spa, restaurantes.Al mar - 7 minutos a pie, para aquellos que desean - cada media hora el transbordador va a la playa en temporada.Los apartamentos están alquilados con llave en mano, con un baño totalmente equipado con plomería y todos los accesorios, cocina necesariamente construida, armarios en dormitorios, sistema de aire acondicionado.En el complejo "Rezort" hay viviendas preparadas, y en la etapa de construcción y plan.. Para su comodidad, el desarrollador también ofrece un paquete de diseño para apartamentos. Precios para paquetes de diseño: Estudio - 9 000 libras, Estudio con un nicho - 10000 libras, 1 + 1 - 11 000 libras, 2 + 1 - 13 000 libras.Plan de pago para viviendas terminadas:50% de descuento - dentro de un mes50% sin intereses plazos para 24 mesesPlan de pago para viviendas en construcción:Etapa 3 - plazo para 2021-2022 durante 24 meses.4 etapa - entrega - 2022-2023 por 36 meses.Etapa 5 - entrega en 2023 -48 meses.Etapa 6 - entrega en 2023-2024 - 48 meses.Etapa 7 - entrega en 2024-2025 -48 meses.Etapa 8 - entrega en 2025 - 80 meses.