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Apartamentos del lago en venta en Kyrenia, Chipre del Norte

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Apartamento 2 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
++LA CASALIA – GRAND STUDIOS (1+0)WELLNESS " LUXURY RESIDENCEEuropa - su socio alemán en el …
$219,663
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Apartamento 2 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
LA CASALIA – 1 + 1 APARTAMENTO DELUXEWELLNESS " LUXURY RESIDENCEEuropa - su socio alemán en …
$303,857
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Parámetros de las propiedades en Kyrenia, Chipre del Norte

con Garaje
con Jardín
con Terraza
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con Piscina
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