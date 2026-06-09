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Apartamentos cerca del club de golf en venta en Kyrenia, Chipre del Norte

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Apartamento 2 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 1/2
Apartamento de lujo junto al mar 1 + 1 con una superficie de 63 metros cuadrados en la prime…
$256,166
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Parámetros de las propiedades en Kyrenia, Chipre del Norte

con Garaje
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