  Chipre del Norte
  İskele District
  Casas nuevas

Casas de obra nueva en Iskele District, Chipre del Norte

Iskele Belediyesi
5
Erenkoy Karpaz Belediyesi
3
Vathylakas, Chipre del Norte
$339,756
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
1 objeto inmobiliario 1
Características de la villa:Superficie: 850 m2 - suficiente para crear su propio jardín o zona de recreaciónSuperficie de vivienda: 180 m24 amplios dormitorios2 baños (uno con bañera). Puedes añadir 3 baños.propiedad privada 4* 7,5 mIncreíbles vistas del mar y las montañas🌟 Un lugar que insp…
Surkon estate
Bogazi, Chipre del Norte
$404,643
Opciones de acabado Con acabado
Está listo un certificado separado de propiedad (título).No hay restricciones en la compra y registro de 100% de propiedad para extranjeros, a diferencia de todos los complejos vecinos en esta costa.Esta es una rara oportunidad para comprar una casa completamente acabada junto al mar con doc…
Smart Home
Bogazi, Chipre del Norte
$440,424
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
1 objeto inmobiliario 1
¡Tu acogedora casa de sueños en el pintoresco Boise! Este proyecto combina el alcance, la comodidad y la ubicación sorprendente. - El área total del sitio - 330 m2. Invitados. . Región. con villas y casas de baja historia donde puedes disfrutar de la calma y el silencio sin vecindario con g…
Surkon estate
TekceTekce
Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
$157,416
Opciones de acabado Con acabado
Plata perlas EspecificacionesSala de entradaSala de estarCocina equipada de lujoComedorCasos de emergencia1 dormitorio en planta baja1 Wc/Bathroom en planta baja2 dormitorios en Primera planta1 Wc/Bathroom en el primer pisoArmarios empotrados en dormitoriosCuarto de baño, wc y trastero en do…
THE HUB PROPERTY LTD
Vathylakas, Chipre del Norte
$968,349
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa exclusiva en estilo moderno con vistas panorámicasEsta villa única combina elegancia arquitectónica, materiales premium y detalles reflexivos, creando el espacio de vida perfecto.Space and EleganceSuperficie total de la villa - 200 m2Amplia parcela de 500 m2 con diseño paisajístico y s…
GP real estate
Bogazi, Chipre del Norte
$538,945
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
THE HUB PROPERTY LTD
Vathylakas, Chipre del Norte
$943,767
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
1 objeto inmobiliario 1
Características de la villa:Superficie: 850 m2 - suficiente para crear su propio jardín o zona de recreaciónSuperficie de vivienda: 180 m24 amplios dormitorios2 baños (uno con bañera). Puedes añadir 3 baños.propiedad privada 4*7.5 mIncreíbles vistas del mar y las montañas🌟 Un lugar que inspi…
Surkon estate
Bogazi, Chipre del Norte
$136,150
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Área 53–75 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El desarrollo de Four Vision fue fundado en 2017 por 4 empresas familiares que han estado activas en el sector de la construcción en la República Turca del Norte de Chipre durante más de 30 años. El objetivo es comenzar el camino para producir proyectos de vivienda más prestigiosos en la isl…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
53.0
150,525
Apartamentos 2 habitaciones
75.0
236,250
Recaioğlu North Cyprus
