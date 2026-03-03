  1. Realting.com
  Villa 5 komnat v sovremennom stile s panoramnymi vidami

Villa 5 komnat v sovremennom stile s panoramnymi vidami

Vathylakas, Chipre del Norte
de
$968,349
22
ID: 25513
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/3/25

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Erenkoy Karpaz Belediyesi
  • Pueblo
    Vathylakas

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Sobre el complejo

Villa exclusiva en estilo moderno con vistas panorámicas

Esta villa única combina elegancia arquitectónica, materiales premium y detalles reflexivos, creando el espacio de vida perfecto.

Space and Elegance

  • Superficie total de la villa - 200 m2

  • Amplia parcela de 500 m2 con diseño paisajístico y sistema de riego automático

  • 50 m2 terraza y 25 m2 balcón – zonas de recreación ideales con vistas panorámicas

Materiales y Diseño Premium

  • Muebles exclusivos de Italia, hechos para pedir

  • Sanitaries con azulejos artesanales italianos

  • Obras de autor del famoso artista ruso

MAXIMUM COMFORT

  • Calefacción – un clima confortable todo el año

  • Sistema de tratamiento de agua – la calidad ideal del agua potable

  • Año de cuidado del jardín pagado – jardinero profesional mantiene la condición impecable del sitio

FULL LEGAL FORMENT

  • TRAFO y IVA pagados, contadores conectados – sin costes adicionales

Esta villa no es sólo una propiedad, sino un espacio para vivir en absoluta comodidad y placer estético.

Contáctenos para organizar una vista de esta propiedad exclusiva.

Localización en el mapa

Vathylakas, Chipre del Norte

