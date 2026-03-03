Villa 5 komnat v sovremennom stile s panoramnymi vidami

Villa exclusiva en estilo moderno con vistas panorámicas
Esta villa única combina elegancia arquitectónica, materiales premium y detalles reflexivos, creando el espacio de vida perfecto.
Space and Elegance
Superficie total de la villa - 200 m2
Amplia parcela de 500 m2 con diseño paisajístico y sistema de riego automático
50 m2 terraza y 25 m2 balcón – zonas de recreación ideales con vistas panorámicas
Materiales y Diseño Premium
Muebles exclusivos de Italia, hechos para pedir
Sanitaries con azulejos artesanales italianos
Obras de autor del famoso artista ruso
MAXIMUM COMFORT
Calefacción – un clima confortable todo el año
Sistema de tratamiento de agua – la calidad ideal del agua potable
Año de cuidado del jardín pagado – jardinero profesional mantiene la condición impecable del sitio
FULL LEGAL FORMENT
TRAFO y IVA pagados, contadores conectados – sin costes adicionales
Esta villa no es sólo una propiedad, sino un espacio para vivir en absoluta comodidad y placer estético.
Contáctenos para organizar una vista de esta propiedad exclusiva.