Casas de obra nueva en Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chipre del Norte

Villa 5 komnat v sovremennom stile s panoramnymi vidami
Villa 5 komnat v sovremennom stile s panoramnymi vidami
Vathylakas, Chipre del Norte
de
$968,349
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa exclusiva en estilo moderno con vistas panorámicasEsta villa única combina elegancia arquitectónica, materiales premium y detalles reflexivos, creando el espacio de vida perfecto.Space and EleganceSuperficie total de la villa - 200 m2Amplia parcela de 500 m2 con diseño paisajístico y s…
Vathylakas, Chipre del Norte
de
$943,767
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
1 objeto inmobiliario 1
Características de la villa:Superficie: 850 m2 - suficiente para crear su propio jardín o zona de recreaciónSuperficie de vivienda: 180 m24 amplios dormitorios2 baños (uno con bañera). Puedes añadir 3 baños.propiedad privada 4*7.5 mIncreíbles vistas del mar y las montañas🌟 Un lugar que inspi…
Vathylakas, Chipre del Norte
de
$339,756
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
1 objeto inmobiliario 1
Características de la villa:Superficie: 850 m2 - suficiente para crear su propio jardín o zona de recreaciónSuperficie de vivienda: 180 m24 amplios dormitorios2 baños (uno con bañera). Puedes añadir 3 baños.propiedad privada 4* 7,5 mIncreíbles vistas del mar y las montañas🌟 Un lugar que insp…
