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Bungalow en venta en Iskele District, Chipre del Norte

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Iskele Belediyesi
4
Trikomo
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5 propiedades total found
Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Elegantes bungalows en la península de Karpas, en el norte de Chipre Chipre, la perla del Me…
$140,368
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 164 m²
Número de plantas 1
Casas unifamiliares en İskele Dipkarpaz entrelazadas con la naturaleza Dipkarpaz, una región…
$337,479
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Elegantes bungalows en la península de Karpas, en el norte de Chipre Chipre, la perla del Me…
$186,768
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LDV InvestLDV Invest
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Número de plantas 1
Casas unifamiliares en İskele Dipkarpaz entrelazadas con la naturaleza Dipkarpaz, una región…
$249,642
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Número de plantas 1
Acogedora casa con gran parcela en Karpaz 🌿☀️Una casa privada totalmente amueblada está disp…
$353,747
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Parámetros de las propiedades en Iskele District, Chipre del Norte

con Piscina
Baratos
De lujo
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