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Bungalow con piscina en venta en Iskele District, Chipre del Norte

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Iskele Belediyesi
4
Trikomo
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1 propiedad total found
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Número de plantas 1
Acogedora casa con gran parcela en Karpaz 🌿☀️Una casa privada totalmente amueblada está disp…
$353,747
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THE HUB PROPERTY LTD
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