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Apartamentos con piscina en venta en Iskele Bahceler, Chipre del Norte

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Apartamento 2 habitaciones en Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 2/8
Turnkey 1+1 apartamento con una superficie de 65 metros cuadrados en el segundo piso 600 met…
$108,747
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Apartamento 1 habitacion en Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitacion
Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 2/2
Un proyecto que te hará sentir la tranquilidad y la naturaleza magnífica de Iskele con su at…
$338,255
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Apartamento 2 habitaciones en Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Le ofrecemos un apartamento 1 + 1 en la pintoresca ciudad de Iskele Norte Chipre! Este moder…
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