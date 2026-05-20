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Apartamentos con garaje en venta en Iskele Bahceler, Chipre del Norte

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1 habitación
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Apartamento 2 habitaciones en Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 2/8
Turnkey 1+1 apartamento con una superficie de 65 metros cuadrados en el segundo piso 600 met…
$108,747
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Parámetros de las propiedades en Iskele Bahceler, Chipre del Norte

con Jardín
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con Piscina
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