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Propiedades residenciales en venta en Gonyeli, Chipre del Norte

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3 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Gonyeli, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Gonyeli, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Número de plantas 2
$96,211
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Villa en Gonyeli, Chipre del Norte
Villa
Gonyeli, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 450 m²
$286,853
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Apartamento 3 habitaciones en Gonyeli, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Gonyeli, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
$144,002
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