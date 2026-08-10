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Apartamentos en la montaña en venta en Girne District, Chipre del Norte

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Kyrenia
31
Girne Belediyesi
293
Catalkoy Esentepe Belediyesi
173
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
127
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372 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 144 m²
Piso 1/2
Pisos a Estrenar con Vistas al Mar en Girne Alsancak La ciudad de Girne se encuentra en la p…
$265,020
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Piso 2/2
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$541,058
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Ático Ático 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 4/4
Apartamentos con vistas al mar y montaña en el norte de Chipre Girne Los apartamentos están…
$425,316
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Piso 1/2
Apartamentos Cómodos con Alto Potencial de Rentabilidad en Karşıyaka, Girne Este proyecto ún…
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Apartamento 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 2
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$442,284
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Número de plantas 2
Apartamentos con diseños elegantes en un complejo integral en Karşıyaka Karşıyaka es una reg…
$504,543
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Apartamento 1 habitación en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Apartamentos con Vistas Despejadas en Esentepe Girne Chipre es una isla del Mediterráneo con…
$154,134
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Apartamento 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Número de plantas 3
Apartamentos de 2 Dormitorios en Venta en un Complejo con Piscina y Vistas al Mar y la Monta…
$173,143
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Apartamento 2 habitaciones en Lapithos, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Lapithos, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/1
Bungaló tipo loft 1+1 listo para entrar a vivir, en la región de Kyrenia, Lapta   La p…
$92,580
VAT
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Apartamento 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 229 m²
Piso 1/2
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$680,787
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Apartamento 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Piso 1/2
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$249,642
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Vasilia, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Vasilia, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Un apartamento de estilo loft terminado (dos niveles). Ideal tanto para residencia permanent…
$297,181
VAT
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Apartamento 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Número de plantas 2
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$324,265
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Apartamento 2 habitaciones en Karavas, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Karavas, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 2/3
$151,184
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Apartamento 2 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Número de plantas 2
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$194,094
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Ático Ático 2 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 1/3
Loft Apartamento Ofrece un Estilo de Vida Único en el Complejo Caesar Cliff, Girne La isla d…
$226,347
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Apartamento 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Número de plantas 2
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$321,387
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Apartamento 1 habitación en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Número de plantas 2
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$172,934
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Apartamento 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Piso 1/4
Apartamentos con vistas al mar y montaña en el norte de Chipre Girne Los apartamentos están…
$233,233
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Apartamento 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 1/2
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$456,662
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Apartamento 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
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Área 122 m²
Piso 1/9
Elegantes viviendas de diseño en un prestigioso proyecto en el norte de Chipre Girne Situad…
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Apartamento 3 habitaciones en Karavas, Chipre del Norte
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Karavas, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 80 m²
Piso 2/2
2+1 Apartment in Alsancak near Kyrenia, Northern Cyprus Spacious 2+1 apartment for sale i…
$174,741
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Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Apartamento 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
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Área 140 m²
Número de plantas 2
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
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Área 188 m²
Piso 2/3
Apartamentos en Alsancak Girne, rodeados de mar y naturaleza Alsancak es un barrio popular e…
$877,485
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Apartamento 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
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Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 1/3
Apartamentos de inversión en un complejo con piscina en el norte de Chipre Girne Los aparta…
$208,718
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/2
Apartamentos con vistas al mar en un complejo con amplias comodidades sociales en Girne Girn…
$472,702
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/2
Apartamentos de Inversión en una Zona Natural de Girne Chipre del Norte Ilgaz es un pueblo …
$372,266
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Ático Ático 2 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 1/2
Elegantes apartamentos en un proyecto cerca del mar en el norte de Chipre Girne Girne ha si…
$349,037
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Apartamento 2 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Número de plantas 2
Pisos con vistas a la naturaleza en un complejo con piscina en Alsancak Norte de Chipre Girn…
$147,283
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Apartamento 2 habitaciones en Vasilia, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Vasilia, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 1/2
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$314,436
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Tipos de propiedades en Girne District

áticos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Girne District, Chipre del Norte

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
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