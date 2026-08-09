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Apartamentos en venta en Agios Epiktitos, Chipre del Norte

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2 habitaciones
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11 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
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$1,40M
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ISB Global Immobilien
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Apartamento en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Apartamento
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Área 150 m²
Piso 1
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$706,575
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Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
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Apartamento en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Apartamento
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Área 170 m²
Piso 1
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$874,807
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Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 1 habitacion en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitacion
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
$42,032
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Apartamento 1 habitacion en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitacion
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
$88,394
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Área 120 m²
$90,077
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
$78,171
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
$106,433
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
$60,011
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
$82,380
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
$78,171
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