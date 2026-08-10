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Estudios en venta en Girne District, Chipre del Norte

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Kyrenia
3
Girne Belediyesi
5
Catalkoy Esentepe Belediyesi
10
Agios Amvrosios
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Estudio Borrar
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15 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Estudio amueblado 45 m2 con terraza en el complejo Cove Garden Village.El interior del apart…
$158,965
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Estudio 1 habitación en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 1/2
Habitat — harmony of nature and modern comfort🌿 Studio for sale
$154,146
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Estudio 1 habitación en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Estudio - ático 34 m2 con terraza cubierta de 20 m2 en el complejo Caesar Cliff.El complejo …
$149,535
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Estudio 1 habitación en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Área 35 m²
$198,690
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Аталанта
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Estudio 1 habitación en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 47 m²
Piso 1/2
Nuevo proyecto en la región de Esentepe, clase premium en el 1er. Línea de la costa mediterr…
$130,447
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Estudio 1 habitación en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Número de plantas 2
$80,656
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Estudio en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Estudio
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Студия, в новом люксовом проекте, на берегу Средиземного моря. Район: Газиверан Площад…
$92,359
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Estudio 1 habitación en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1/2
Esentepe es un magnífico complejo mediterráneo con su singular belleza natural, estructura h…
$101,815
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Estudio 1 habitación en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 42 m²
Awesome villa complex in Northern CyprusThe project is located in Esentep, KyreniaPerfect Me…
$101,776
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Estudio 1 habitación en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 4/9
Estudio en el centro de Kyrenia con vistas al mar y dos piscinasDescubra la combinación perf…
$168,281
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Estudio 1 habitación en Chartzia, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Chartzia, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
🏡 Estudio en venta en el complejo premium Loft Blueberry Silencio Esentepe, Chipre del Norte…
$104,881
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Estudio 1 habitación en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
CASESAR CLIFFF (Crystal) Localposelkesenetep,   Clinic. Climattiya   Mediterranean, naval…
$142,053
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Estudio en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Estudio
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
The complex consist of 156 studio apartments: ground floor studio apartments have 35m2 gross…
$112,415
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Estudio 1 habitación en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
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Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Área 42 m²
$124,812
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Estudio 1 habitación en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 2/2
El costo de un estudio con terraza en la azotea 169 800 $con 100% de pago, un descuento de $…
$159,800
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Parámetros de las propiedades en Girne District, Chipre del Norte

con Garaje
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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