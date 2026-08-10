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Apartamentos en venta en Girne District, Chipre del Norte

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Kyrenia
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Girne Belediyesi
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Catalkoy Esentepe Belediyesi
173
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
127
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608 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 144 m²
Piso 1/2
Pisos a Estrenar con Vistas al Mar en Girne Alsancak La ciudad de Girne se encuentra en la p…
$265,020
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Apartamento de 1 dormitorio en venta en Sun Valley – Cove Garden, Esentepe, North CyprusDesc…
$146,578
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Piso 2/2
Apartamentos en Girne en un Complejo con Piscina Privada Esentepe es un hermoso barrio situa…
$541,058
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Ático Ático 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 4/4
Apartamentos con vistas al mar y montaña en el norte de Chipre Girne Los apartamentos están…
$425,316
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Piso 1/2
Apartamentos Cómodos con Alto Potencial de Rentabilidad en Karşıyaka, Girne Este proyecto ún…
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Apartamento 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 2
Apartamentos en un complejo frente al mar en Esentepe Girne Los apartamentos están situados …
$442,284
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Número de plantas 2
Apartamentos con diseños elegantes en un complejo integral en Karşıyaka Karşıyaka es una reg…
$504,543
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Apartamento en Karavas, Chipre del Norte
Apartamento
Karavas, Chipre del Norte
Área 160 m²
Piso 1/2
Número en la base de datos: 12791025
$168,232
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Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Apartamento 2 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Ático 1 + 1 junto al mar en el complejo boutique EsentepeEste moderno ático de un dormitorio…
$113,265
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Apartamento 1 habitación en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
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$154,134
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Apartamento 2 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Número de plantas 2
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$186,768
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Apartamento 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Número de plantas 3
Apartamentos de 2 Dormitorios en Venta en un Complejo con Piscina y Vistas al Mar y la Monta…
$173,143
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Apartamento 2 habitaciones en Lapithos, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Lapithos, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/1
Bungaló tipo loft 1+1 listo para entrar a vivir, en la región de Kyrenia, Lapta   La p…
$92,580
VAT
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Apartamento 3 habitaciones en Kalogreia, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Kalogreia, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Apartamento 2+1 en Bakhceli atrae tu atención de forma barata!Ofrecemos exclusivos apartamen…
$166,433
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Estudio 1 habitación en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Estudio amueblado 45 m2 con terraza en el complejo Cove Garden Village.El interior del apart…
$158,965
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Apartamento 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 229 m²
Piso 1/2
Apartamentos con Vistas al Mar y la Naturaleza en el Norte de Chipre Girne Los apartamentos…
$680,787
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Apartamento 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Piso 1/2
Propiedades con vistas al mar en un complejo con piscina en el norte de Chipre, Alsancak Gir…
$249,642
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Vasilia, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Vasilia, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Un apartamento de estilo loft terminado (dos niveles). Ideal tanto para residencia permanent…
$297,181
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Apartamento en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Apartamento
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Área 150 m²
Piso 1
Вилла 4+1 в Кочане — Кочан! Просторт и полная тономность •сток с Кочаном — полная собственно…
$706,575
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Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Apartamento 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Número de plantas 2
Apartamentos con vistas al mar Mediterráneo en Girne Esentepe en venta Esentepe es el nido d…
$324,265
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Apartamento 3 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
🌊 Apartamento 2+1 en el complejo Sun Valley Cove GardenUbicación.El apartamento está situado…
$213,072
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Apartamento 2 habitaciones en Karavas, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Karavas, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 2/3
$151,184
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Apartamento 2 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Número de plantas 2
Apartamentos Amueblados con Vistas Panorámicas en Bahçeli Girne La isla de Chipre promete a …
$194,094
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Número de plantas 2
Pisos con vistas al mar en un complejo cerca de la playa en Bahçeli Girne Como uno de los 5 …
$412,730
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Ático Ático 2 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 1/3
Loft Apartamento Ofrece un Estilo de Vida Único en el Complejo Caesar Cliff, Girne La isla d…
$226,347
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Apartamento 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Número de plantas 2
Apartamentos en un complejo cerca de todos los servicios en Lapta Lapta es una ciudad coster…
$321,387
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Apartamento 1 habitación en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Número de plantas 2
Apartamentos Amueblados en Venta en Habitat Premium Arkın & Dedeman Suits and Residences en …
$172,934
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Apartamento 6 habitaciones en Thermeia, Chipre del Norte
Apartamento 6 habitaciones
Thermeia, Chipre del Norte
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
North Cyprus property in Kyrenia es una opción ideal para vivir, invertir y comprar un ampli…
$293,157
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Glazed loft penthouse with furniture in Blueberry Esentepe   For sale a stylish and cozy one…
$179,892
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Apartamento 3 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Apartamento amueblado de tres habitaciones 105 m5 250 metros del mar en la zona de Esentepe.…
$171,089
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Tipos de propiedades en Girne District

áticos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Girne District, Chipre del Norte

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
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