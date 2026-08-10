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Áticos en Venta Girne District, Chipre del Norte

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Kyrenia
5
Girne Belediyesi
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Catalkoy Esentepe Belediyesi
22
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 144 m²
Piso 1/2
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
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Ático Ático 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 4/4
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Piso 1/2
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Número de plantas 2
Apartamentos con diseños elegantes en un complejo integral en Karşıyaka Karşıyaka es una reg…
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Número de plantas 2
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Ático Ático 2 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 1/3
Loft Apartamento Ofrece un Estilo de Vida Único en el Complejo Caesar Cliff, Girne La isla d…
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 188 m²
Piso 2/3
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/2
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/2
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Ático Ático 1 habitación en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Ático Ático 1 habitación
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Piso 1/2
Habitat — harmony of nature and modern comfort 🌿 For sale1+1Duplex
$209,126
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Ático Ático 2 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 1/2
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Ático Ático 2 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 1/2
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 202 m²
Piso 1/2
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 2/2
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Ático Ático 5 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 5 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 1/2
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Ático Ático 2 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 75 m²
Piso 7/7
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Ático Ático 1 habitación en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 1 habitación
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Piso 1/2
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 1/2
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$404,637
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Ático Ático 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 157 m²
Piso 2/2
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
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Piso 1/2
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$429,157
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Piso 1/2
Casas Junto al Mar con Potencial de Alquiler a Corto Plazo en Girne Esentepe Girne, una famo…
$290,093
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Ático Ático 3 habitaciones en Lapithos, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Lapithos, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 218 m²
Piso 2
Exclusivo 2+1 Ático en Lapta Silencioso Mar Abierto & Montaña VistasUbicación: Lapta (en fre…
$546,337
VAT
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Ático Ático 2 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 117 m²
Piso 1/2
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$471,633
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Ático Ático 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 217 m²
Piso 2/2
Apartamentos con Vistas al Mar y la Naturaleza en el Norte de Chipre Girne Los apartamentos…
$762,818
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Ático Ático 2 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 1/2
Apartamentos con vistas al mar cerca de campos de golf en el norte de Chipre, Girne Chipre, …
$208,455
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Ático Ático 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Piso 1/2
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Montaña en Esentepe Girne Cyrpus es la tercera isla má…
$402,181
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Ático Ático 2 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 2/2
Pisos con Vistas a la Montaña y al Mar en un Complejo en Bahçeli Girne Los pisos están situa…
$313,208
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Ático Ático 1 habitación en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 1 habitación
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 1/2
Apartamentos con vistas a la montaña y al mar en el norte de Chipre Esentepe Los apartamento…
$230,627
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Ático Ático 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 1/2
Inmueble en un complejo frente al mar en Esentepe Girne Girne es una ciudad bien desarrollad…
$634,507
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Parámetros de las propiedades en Girne District, Chipre del Norte

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