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Apartamentos con piscina en venta en Famagusta, Chipre del Norte

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Apartamento en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Apartamento estudio en Tatlis - inmueble de Chipre Septentrional junto al marFinca propiedad…
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Apartamento 3 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 6
Apartamento de 2 dormitorios en Sky Sakarya, Famagusta 🌆Un moderno apartamento de 2 dormitor…
$151,203
VAT
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Apartamento en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Apartamento estudio en Tatlis - inmueble de Chipre Septentrional junto al marFinca propiedad…
$117,263
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 3 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Piso 12
Cielo SakaryaUbicación privilegiada: A poca distancia de Sakarya Street, Citymall y numeroso…
$204,713
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Estudio 1 habitación en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 10
¡Descubre la casa de tus sueños: descuento exclusivo del 15 % + garantía de alquiler por 2 a…
$134,479
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Apartamento 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 10
Sky Sakarya Ubicación privilegiada: A poca distancia de Sakarya Street, Citymall y numer…
$130,720
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TekceTekce

Parámetros de las propiedades en Famagusta, Chipre del Norte

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
campo de golf cercano
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