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Apartamentos en la montaña en venta en Famagusta, Chipre del Norte

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Ático Ático 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
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Apartamento 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
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Apartamento 3 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
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Apartamento 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
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Dormitorios 1
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Apartamento 1 habitación en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
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Nº de cuartos de baño 1
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Apartamento 3 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Piso 1
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Ático Ático 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
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Ático Ático 1 habitación en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 1 habitación
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
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Ático Ático 3 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
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Dormitorios 2
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Ático Ático 3 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 2/2
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Ático Ático 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 1/2
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Apartamento 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 2
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Apartamento 5 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 5 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Número de plantas 2
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$432,026
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Ático Ático 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 1/2
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Apartamento 3 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
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Pisos a poca distancia de la playa en el norte de Chipre Tatlısu Küçükerenköy es un popular …
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Apartamento 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Número de plantas 2
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Apartamento 1 habitación en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Número de plantas 2
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Ático Ático 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Piso 1/2
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$211,296
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Ático Ático 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
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Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
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Piso 1/2
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Ático Ático 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
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Piso 2/2
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Ático Ático 1 habitación en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
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Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 2/2
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Ático Ático 4 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Número de plantas 2
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Apartamento 1 habitación en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 2
Apartamentos en Venta en un Proyecto Rodeado de Naturaleza en Gazimağusa Ubicada en la costa…
$182,299
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Apartamento 4 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 1/2
Apartamentos en un complejo bien desarrollado en Tatlısu Chipre es la tercera isla más grand…
$400,654
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Ático Ático 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 2/2
Apartamentos en un complejo bien desarrollado en Tatlısu Chipre es la tercera isla más grand…
$178,110
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Ático Ático 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 133 m²
Número de plantas 2
Apartamentos en complejo desarrollado en el norte de Chipre Tatlısu Los apartamentos están s…
$299,986
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Ático Ático 3 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 1
Apartamentos de Inversión a Poca Distancia del Mar en Tatlısu Norte de Chipre Tatlısu, una d…
$446,625
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Apartamento 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Pisos a Poca Distancia del Mar en Gazimağusa, Norte de Chipre Tatlısu se encuentra en la cos…
$210,142
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Apartamento 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Número de plantas 2
Apartamentos con estilo en un complejo frente al mar en Tatlısu Chipre del Norte Tatlısu es…
$289,811
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Parámetros de las propiedades en Famagusta, Chipre del Norte

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