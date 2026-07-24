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Villas en la montaña en venta en Erdemit, Chipre del Norte

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Trimithi
12
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7 propiedades total found
Villa en Ftericha, Chipre del Norte
Villa
Ftericha, Chipre del Norte
Área 344 m²
An exquisite residential complex occupying a privileged position on the peaks of the Kyrenia…
$1,04M
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Agencia
Hayat
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Trimithi, Chipre del Norte
Villa
Trimithi, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
$342,751
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Villa en Trimithi, Chipre del Norte
Villa
Trimithi, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
$423,327
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OkeaskOkeask
Villa en Trimithi, Chipre del Norte
Villa
Trimithi, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
$264,459
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Villa en Trimithi, Chipre del Norte
Villa
Trimithi, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 232 m²
$390,856
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Villa en Trimithi, Chipre del Norte
Villa
Trimithi, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 343 m²
$450,988
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TekceTekce
Villa en Trimithi, Chipre del Norte
Villa
Trimithi, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
$204,328
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Parámetros de las propiedades en Erdemit, Chipre del Norte

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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