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Villas con piscina en venta en Erdemit, Chipre del Norte

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Trimithi
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2 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Trimithi, Chipre del Norte
Villa 3 habitaciones
Trimithi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Villa exclusiva 3+1 en las montañas con su propia piscina y vistas panorámicas!Presentamos u…
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Villa en Ftericha, Chipre del Norte
Villa
Ftericha, Chipre del Norte
Área 344 m²
An exquisite residential complex occupying a privileged position on the peaks of the Kyrenia…
$1,04M
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Agencia
Hayat
Idiomas hablados
English, Русский
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Parámetros de las propiedades en Erdemit, Chipre del Norte

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
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