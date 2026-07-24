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Villas con garaje en venta en Erdemit, Chipre del Norte

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Trimithi
12
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1 propiedad total found
Villa en Trimithi, Chipre del Norte
Villa
Trimithi, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
$204,328
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Parámetros de las propiedades en Erdemit, Chipre del Norte

con Jardín
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con Piscina
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