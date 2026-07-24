Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Erdemit
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Terraza

Villas con Terraza en venta en Erdemit, Chipre del Norte

;
Trimithi
12
Villa Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Villa en Trimithi, Chipre del Norte
Villa
Trimithi, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
$342,751
Dejar una solicitud
Villa en Trimithi, Chipre del Norte
Villa
Trimithi, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
$423,327
Dejar una solicitud
Villa en Trimithi, Chipre del Norte
Villa
Trimithi, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
$264,459
Dejar una solicitud
OkeaskOkeask
Villa en Trimithi, Chipre del Norte
Villa
Trimithi, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 232 m²
$390,856
Dejar una solicitud
Villa en Trimithi, Chipre del Norte
Villa
Trimithi, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
$204,328
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Erdemit, Chipre del Norte

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir