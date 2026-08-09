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Propiedades residenciales en venta en Ulcinj, Montenegro

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apartamentos
117
casas independientes
16
133 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Ulcinj, Montenegro
Estudio 1 habitación
Ulcinj, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 20 m²
Descubra una excelente oportunidad para tener un apartamento estudio funcional en el corazón…
$51,837
VAT
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Apartamento en Ulcinj, Montenegro
Apartamento
Ulcinj, Montenegro
Área 61 m²
Este magnífico complejo se encuentra en Ulcinj, al sur de Montenegro, en la primera línea de…
$358,392
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Apartamento 1 habitacion en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 2/4
El apartamento está situado en la segunda planta de un nuevo edificio residencial con ascens…
$102,285
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TekceTekce
Apartamento en Ulcinj, Montenegro
Apartamento
Ulcinj, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Situado en el tranquilo barrio de Liman de Ulcinj, Oliva Park es un complejo residencial pre…
$111,676
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Idiomas hablados
English
Apartamento 1 habitacion en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Nekretnine Crna GoraVenta: un apartamento de una habitación en un moderno edificio residenci…
$96,535
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Apartamento en Bulevardi Sami Frasheri, Montenegro
Apartamento
Bulevardi Sami Frasheri, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 1
Un apartamento de 38 m2, situado en la primera planta, está en venta en el centro de Ulcinj.…
$65,582
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Apartamento 2 habitaciones en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 2
Área 101 m²
Un complejo residencial con un hotel condominio. Inicio de la construcción - 01.11.2024. Fin…
$626,060
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Apartamento 1 habitacion en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 3
Venta es un apartamento de un dormitorio en un nuevo complejo residencial de lujo bajo la di…
$406,370
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Casa 3 habitaciones en Ulcinj, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 3
Casa en una prestigiosa y tranquila zona con una infraestructura desarrollada de la ciudad d…
$345,941
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Apartamento 1 habitacion en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Venta es un apartamento de un dormitorio en un nuevo complejo residencial de lujo bajo la di…
Precio en demanda
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Estudio 1 habitación en Ulcinj, Montenegro
Estudio 1 habitación
Ulcinj, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Porta Rai Beachfront Hotel & Residences es un excelente desarrollo junto al mar gestionado p…
$200,321
VAT
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Villa en Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 500 m²
Una oportunidad única: villa de ensueño en Ulcinj a un precio especial! Presentamos a su ate…
$1,55M
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Apartamento 1 habitacion en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 1
Área 66 m²
Un complejo residencial con un hotel condominio. Inicio de la construcción - 01.11.2024. Fin…
$408,452
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Apartamento 1 habitacion en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 2
Este moderno apartamento de 51 m2, en la etapa final de la construcción, ofrece una oportuni…
$133,702
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Apartamento 2 habitaciones en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Situado en el tranquilo barrio de Liman de Ulcinj, Oliva Park es un complejo residencial pre…
$178,681
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Ulcinj, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Número de plantas 5
Ofrecemos apartamentos de dos dormitorios, tres dormitorios y cuatro dormitorios en un nuevo…
Precio en demanda
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Villa en Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 205 m²
Número de plantas 3
La casa se encuentra en la parte occidental de la ciudad de Ulcinj cerca de la playa de Lima…
$173,524
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Apartamento 1 habitacion en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 1
En venta es un apartamento estudio en un nuevo complejo residencial de lujo gestionado por K…
$237,579
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Apartamento 1 habitacion en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 1
Área 44 m²
En venta es un acogedor apartamento de 44 m2, situado en un moderno complejo residencial con…
$162,950
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Apartamento 1 habitacion en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 1
Área 78 m²
Un complejo residencial con un hotel condominio. Inicio de la construcción - 01.11.2024. Fin…
$471,291
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Apartamento 2 habitaciones en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Piso 2
Superficie total del apartamento: 70 m2. Estructura: 2 dormitorios, cocina-comedor, 1 baño +…
$163,787
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Apartamento 1 habitacion en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 3
En venta es un apartamento estudio en un nuevo complejo residencial de lujo gestionado por K…
$229,486
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Apartamento en Ulcinj, Montenegro
Apartamento
Ulcinj, Montenegro
Área 39 m²
Un complejo residencial con un hotel condominio. ¡Gran inversión empresarial! Distancia al …
$244,373
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Apartamento 1 habitacion en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 2
Venta es un apartamento de un dormitorio en un nuevo complejo residencial de lujo bajo la di…
$331,178
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Apartamento 1 habitacion en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 1
Área 64 m²
Un complejo residencial con un hotel condominio. Inicio de la construcción - 01.11.2024. Fin…
$382,851
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Apartamento 1 habitacion en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 4
En venta es un apartamento estudio en un nuevo complejo residencial de lujo gestionado por K…
$230,643
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Apartamento 1 habitacion en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 1
Área 72 m²
Un complejo residencial con un hotel condominio. Inicio de la construcción - 01.11.2024. Fin…
$431,726
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Apartamento 1 habitacion en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 1/4
Nuevo apartamento de 47 m2 en una casa moderna. Una gran opción para relajarse junto al mar,…
$114,544
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Apartamento 2 habitaciones en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 2
Área 98 m²
En venta se ofrece un apartamento de dos dormitorios con vistas al mar en una ciudad soleada…
$199,514
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Apartamento 1 habitacion en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Número de plantas 4
Nuevo apartamento de 41 m2 en una casa moderna. Una gran opción para relajarse junto al mar,…
$101,252
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